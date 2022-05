पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में लूट के दौरान गोलीबारी (Firing during robbery in Purnea) की घटना सामने आई है. बताया जाता है कि जिले के केके नगर थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव के सरस्वती विद्या मंदिर के पास बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर मालिक को लूट के दौरान गोली मार दी (Tractor owner shot during robbery). गोली उसके पेट में लगी है. ट्रैक्टर चालक मक्का लेकर अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बौसी गांव से पूर्णिया के गुलाब बाग मंडी आ रहा था.

पूर्णिया में लूट के दौरान गोली मारी: घटना की जानकारी देते हुए घायल के परिजन ने बताया भीम कुमार साह जो ट्रैक्टर मालिक सह ड्राइवर है, वह अपनी गाड़ी पर अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बोसी गांव से मक्का लोड कर पूर्णिया के गुलाब बाग मंडी आ रहा था, जैसे ही वह के. नगर थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव के सरस्वती विद्या मंदिर के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने ट्रैक्टर रोकने का इशारा किया. ट्रैक्टर की स्पीड अधिक रहने के कारण वह ट्रैक्टर नहीं रोक सका. जिसके बाद अपराधियों ने गोली चला दी.

लीवर के पास जाकर फंसी गोली: गोली भीम कुमार शाह के पेट में लगी है और लीवर के पास जाकर फंस गई है. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और भीम के मोबाइल से उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी. वहीं, उसे इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल लाया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया. डॉक्टर ने बताया कि उसके लीवर के पास गोली फंसी हुई है. लिहाजा सर्जन के पास रेफर कर दिया गया है.

