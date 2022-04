पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया जिले धमदाहा थाना क्षेत्र (Dhamdaha Police Station In Purnea District ) के धरहर गांव में खाद व्यवसायी से अपराधियों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी (Extortion Demanded From Fertilizer Businessman In Purnea) गयी है. सुबह दुकान खोलने पहुंचे व्यवसायी की नजर दुकान की दीवाल पर चिपके एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें रंगदारी की मांग की गयी थी. इसके बाद व्यवसायी ने मामले की जानकारी धमदाहा पुलिस को दी. धमदाहा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी में कैद पोस्टर चिपकाने वाला रंगदारः पीड़ित व्यवसायी धमदाहा थाना क्षेत्र के धरहर गांव निवासी दिलखुश कुमार ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसी बीच खाद खाद व्यवसायी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी है. मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची धमदाहा पुलिस की नजर दुकान के बाहर लगे मकान मालिक के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी. पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो पोस्टर चिपकाने की पूरी घटना सामने आ गई. पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

रंगदारी दो नहीं तो अंजाम बुरा होगाः खाद व्यवसायी दिलखुश कुमार से रंगदारी की मांग के लिए दुकान के बाहर अपराधियों ने पोस्टर चिपकाया था. पोस्टर पर अपराधियों ने लिखा था- '50 लाख रुपये रंगदारी के रूप में देना है नहीं तो अंजाम बुरा होगा'. खाद व्यवसायी दिलखुश ने बताया कि अपराधियों के इस हरकर से डरे हुए हैं. इसी बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस अंदाज में रंगदारी मांगी गयी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी अब कितने निडर हो गए हैं. अपराधी को इस बात की जानकारी होगी कि दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. इसके बावजूद सूचना चिपका कर रंगदारी मांगना, उनके हौसले को जगजाहिर करता है.

