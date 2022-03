पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में दिलीप खुदकुशी मामले (New Angle in Dilip Suicide Case in Purnea) में अब नया मोड़ आ गया है. मृतक के चाचा एवं उसकी मां का कहना है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है. इस मर्डर में दिलीप की पत्नी भी शामिल है. परिजन की माने तो मर्डर में उसकी पत्नी और हाउसिंग बोर्ड के 2 लोग शामिल हैं. मृतक के चाचा ने इसको लेकर लिखित शिकायत थाने में दर्ज करायी है. परिजन शव को तीन दिन से घर में रखे हुए है. लाश से दुर्गंध भी आने लगी है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है.

परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक दिलीप के शव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने परिजनों को समझाया कि शव का दाह संस्कार कर देना चाहिए, मगर वह किसी की नहीं सुन रहे हैं. शव से दुर्गंध भी आना शुरू हो गया है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मृतक की मां का कहना है कि इस हत्या में उसकी पत्नी पूनम भी शामिल है. वहीं, पूनम अपने आप को निर्दोष बता रही है.

बता दें कि पूर्णिया में एक शख्स ने खुदकुशी कर (Man Committed Suicide in Purnea) ली थी. केहाट थाना क्षेत्र हाउसिंग कॉलोनी में दिलीप नामक व्यक्ति का पड़ोसी से विवाद चल रहा था. झगड़े में पड़ोसी ने दिलीप की पत्नी के सामने उसको कुछ अपशब्द कह दिया, जो उसको बुरा लग गया और उसने सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही थी. इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है. परिजन अब इसको हत्या बता रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

