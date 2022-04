पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण (Construction of Medical College in Purnea) हो रहा है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार (Executive Director of State Health Committee Sanjay Kumar) ने इसका निरीक्षण किया. उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव कौशल किशोर भी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को तैयार कर रही एजेंसी के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली. साथ ही अप्रैल तक निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया: डीएम ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण: 'मेडिकल कॉलेज सीमांचल के विकास में योगदान देने वाला होगा. प्रमंडलीय मुख्यालय में इसकी कमी महसूस की जा रही थी. शिलान्यास के समय से ही हमलोग चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य ऑनलाइन ही देखा करते थे. लेकिन आज हम लोगों ने इसे निरीक्षण के दौरान देखा. निर्माण कार्य से जुड़ी हुई लेटेस्ट जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद, आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.' - कौशल किशोर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ विभाग

346.28 करोड़ की लागत से बन रहा मेडिकल कॉलेज: स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव कौशल किशोर ने बताया कि इसी साल से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने वाली है. इसके लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है. इसके निर्माण में कुल 346.28 करोड़ की लागत आई है. महाविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया से पूर्व की तैयारी शुरू है. अप्रैल के आखिर तक निर्माण कार्य पूरी कर, इसे सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

मरीजों के लिए होगा 500 बेड: गौरतलब है कि सदर अस्पताल परिसर में 23 एकड़ की भूमि पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण किया जा रहा है. यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा. इसमें भवन बना रही कंपनी को 3 साल का समय दिया गया है. कंपनी को 3 साल में भवन बनाकर सरकार को सौंप देना है. इसमें मरीजों के लिए 500 बेड होंगे. वहीं, 519 बेड का छात्रावास होगा. जिसमें छात्र, छात्राओं, रेसिडेंट डॉक्टर के रहने की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही मरीजों के परिजन के रहने के लिए 200 बेड का धर्मशाला बनाया जा रहा है. कॉलेज के बनने के बाद पूर्णियावासी के साथ-साथ सीमांचल के लोगों को इलाज करवाने में बड़ी राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का किया गया शिलान्यास, 500 बेड का बनेगा अस्पताल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP