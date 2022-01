पूर्णिया: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना (Mufassil Police Station of Purnea) क्षेत्र के श्री राम टोला में तेज रफ्तार की ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत (Child dies in road accident in Purnea) हो गई. बच्चा अपने आंगन के सामने खेल रहा था. उसी समय यह हादसा हुआ. मृत बच्चे का नाम रितेश बताया जाता है. स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद मृत बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना की जानकारी देते हुए मृत बच्चे के चाचा ने बताया कि रितेश अपने घर के आंगन के सामने खेल रहा था. उसी समय गांव के ही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रितेश को टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर रोकने के लिए शोर मचाया लेकिन चालक और गति से भागने लगा. इसी दौरान ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया. जिससे मौके पर उसकी मौत हो गयी.

पूर्णिया में सड़क दुर्घटना

गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया और ड्राइवर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर के बजाय खलासी चला रहा था. इसके चलते हादसा हुआ. वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है.

