पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में अतिक्रमण (Encroachment In Purnea Town) हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर (Bulldozer Remove To Encroachment in Purnea) चला. शहर की सड़क का चौड़ीकरण तो हो गया है मगर अतिक्रमणकारियों के चलते शहरी इलाके में जाम की समस्या बनी रहती है. जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ता दिखता है. इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाने वाले लोग, सरकारी दफ्तर एवं प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाले लोगों को जाम की वजह से काफी परेशानी होती है. जिसको लेकर प्रशासन ने आज अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर (Encroachment Removed In Purnea) चलाया.

ये भी पढ़ें- पटना के राजीव नगर में 'ऑपरेशन बुलडोजर' पर हाईकोर्ट की रोक

अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर : जिला प्रशासन ने शहर के पांच जगहों को चिन्हित किया. जिसमें पूर्णिया का लाइन बाजार इलाका जहां अस्पताल एवं प्राइवेट नर्सिंग होम हैं. बस स्टैंड, गुलाब बाग जहां अनाज की बड़ी मंडी है. ऐसे जगह को चिन्हित करने के साथ-साथ अवैध रूप से दुकान एवं ठेला लगाए हुए जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखा. वहीं नो पार्किंग में लगाए गए वाहनों से फाइन के रूप में रकम वसूली गई. अभियान में लगे अधिकारियों ने बताया कि महज कुछ ही घंटे में 1 लाख रुपए की राशि वसूली गई है.

अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त : जैसे ही पुलिस कार्रवाई की अतिक्रमण किए लोगों को जानकारी मिली, वो अपनी-अपनी दुकानें एवं ठेले को हटाते दिखे. वहीं अस्पताल परिसर के बाहर खड़े एंबुलेंस जिनसे फाइन के रूप में राशि वसूली गई, वो लोग भी अपने-अपने वाहन को हटाते दिखे. अधिकारियों की माने तो अगर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर और नो पार्किंग में लगाई गई वाहनों से फाइन के रूप में राशि वसूली जाएगी तो आने वाले दिनों में लोगों में डर होगा और वो गलत जगह पार्किग और अतिक्रमण नहीं करेंगे. प्रशासन इसी तरह चुस्त-दुरुस्त रहा तो आमजन को जाम से निजात जल्द ही मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना के राजीव नगर इलाके में 70 अवैध मकानों को तोड़ने के दौरान बवाल, एसपी सिटी जख्मी

ये भी पढ़ें- अतिक्रमण कार्रवाई को रोकने पहुंचे पप्पू यादव से हाथ जोड़कर बोले पटना कलेक्टर- 'आप जाइये'

ये भी पढ़ें- अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर बिफरी RJD- 'बोली बिहार में योगी मॉडल सही नहीं'