पूर्णिया: जिले के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की डिपो में जर्जर और खराब पड़ी ( Auction Of 28 Old Buses In Purnea ) 28 बसों का नीलामी किया गया है. बसों की नीलामी से परिवहन विभाग को एक करोड़ 16 लाख रुपये ( Transport Department Get One crore 16 Lakh Revenue ) का राजस्व मिला है. गाड़ियों की नीलामी से जिले में नई बसों की आने की उम्मीद जतायी जा रही है.

पूर्णिया परिवहन निगम के सहायक प्रबंधक ने बताया कि पुरानी बसों की नीलामी से प्राप्त हुई राशि से नई गाड़ी खरीदी जाएगी. फिलहाल जिले में बिहार राज्य पथ परिवहन की एक भी गाड़ी नहीं है. जो भी गाड़ी चलती है वो प्राइवेट ऑनर की है और अंडरटेकिंग में चल रही है. पूर्णिया में बिहार राज्य परिवहन विभाग की नई गाड़ियां आने के बाद सरकार को राजस्व भी आना शुरू हो जाएगा.

28 परिवहन विभाग की बसों की नीलामी

अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बसें नीलाम की गई हैं. वो काफी कम कीमतों में कबाड़ी के भाव में बेची गई है. नई एक बस बनाने में लगभग 30 से 40 लाख रुपए का खर्च आता है. परिवहन विभाग की बसों की नीलामी पटना से की गई है. वहीं, पुरानी बसों को ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

वहीं, पूर्णिया के परिवहन विभाग के डिपो से नई बसों की परिचालन का जिलेवासियों और विभाग के कर्मियों को इंतजार रहेगा. क्योंकि, नई बसों की आने से राजस्व आना शुरू होगा तो विभाग के कर्मियों को लेट से मिलने वाला वेतन भी समय पर मिलने की उम्मीद रहेगी.

