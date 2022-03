पूर्णिया: जिले में पुलिस के सामने ही भीड़ ने एक आरोपी की बेरहमी से पिटाई (Accused beaten by mob in Purnea) की. ग्रामीण युवक पर जानलेवा हमला (deadly attack on youth in Purnea ) करने के आरोपी पर लगातार लाठी-डंडे बरसाते रहे. ग्रामीणों ने आरोपी की इस कदर पिटाई किया कि वह अधमरा हो गया. इसके बाद भीड़ गंभीर रूप से घायल आरोपी को घसीटते हुए थाने तक भी ले गई. ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस पूरी घटना के दौरान मूकदर्शक बनी रही. घटना भवानीपुर के अकबरपुर ओपी थाना क्षेत्र का है.

बताया जाता है कि जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर कर अकबरपुर ओपी पुलिस के विरोध में सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे. इसी बीच किसी ने भीड़ में आकर बताया कि किशोर पोद्दार पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी जवाहर मेहता और मनीष कुमार डोमन पासवान के घर में छिपा है. फिर क्या था भीड़ जाम स्थल से सीधे डोमन पासवान के घर पहुंच कर आरोपी को दरवाजा तोड़कर बाहर निकालकर जमकर धुनाई की.

सूचना मिलते ही अकबरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह आक्रोशित भीड़ से आरोपी को घायल अवस्था में निकाला. इस बीच पुलिस पर भी भीड़ ने लाठी-डंडे से हमला बोल दिया. इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं. इसके बाद पुलिस भी इन पर लाठी भांजने लगी. इसके बाद पिटाई से घायल आरोपी पिता-पुत्र को इलाज के लिए भवानीपुर सामुदायिक केंद्र लाया गया.

गौरतलब है कि पानी बहाने को लेकर तीन महीने पूर्व दोनो पक्षों में विवाद हुआ था. जिसके बाद एक पक्ष के किशोर पोद्दार को दूसरे पक्ष के लोगों ने बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया था. जिसका इलाज पटना में चल रहा है.

