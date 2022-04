पटना (मसौढ़ी): राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में हौसला बुलंद बदमाश लगातार लूट, छिनतई और हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Patna) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला मसौढ़ी के गौरीचक थाना क्षेत्र का है. जहां एक युवक का शव मिला (Dead body of youth found in Masaurhi) है. युवक के शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गये और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने देखा तो युवक को गोली लगी थी. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान की और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गोली मारकर युवक की हत्या: मृतक युवक की पहचान गौरीचक थाना क्षेत्र के लक्ष्मी टोला गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस को मृतक के परिजनों के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गयी है. गौरीचक थाना प्रभारी लाल मुनी दुबे की माने तो युवक की हत्या गोली मारकर की गई है. घटना की वजह क्या है इसका खुलासा परिजनों की लिखित शिकायत के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है.

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: वहीं, मसौढ़ी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Woman dies under suspicious circumstances in Masaurhi) हो गयी. उसका शव फंदे से लटका पाया गया है. वहीं, घटना की जानकारी होने पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक जूली कुमारी के परिजनों के आरोप लगाने पर पुलिस उसके पति धर्मेंद्र दास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना भगवानगंज थाना क्षेत्र के बेलौना गांव की है.

