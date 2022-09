पटनाः बिहार के पटना में मसौढ़ी थाना क्षेत्र के डीह मसौढ़ी स्थित विद्यालय के पास गुरूवार देर शाम एक युवक (Youth Pelted Stones On Police Patrolling Vehicle) ने पुलिस की गश्ती गाड़ी पर पथराव कर दिया और भाग निकला. इस हमले (Attack On Police In Masaurhi) में चालक और एक सिपाही चोटिल हो गए. इधर पुलिस ने मौके पर मौजूद एक युवक की निशानदेही पर आरोपी युवक के घर छापेमारी की, लेकिन युवक वहां से फरार था. घटना के कारण का पता नहीं चल सका है.

ये भी पढ़ेः पटना में सीएम नीतीश के कारकेड पर पथराव.. VIDEO फुटेज के आधार पर अब तक 11 गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक बीते गुरुवार देर शाम मसौढ़ी थाना के सब इंसपेक्‍टर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ गश्‍त पर थे. इसी दौरान डीह मसौढ़ी स्थित स्‍कूल के पास कुछ युवक पहले से खड़े थे. पुलिस की गाड़ी को देख उनमें से एक युवक ने गश्‍ती गाड़ी पर पत्‍थरबाजी कर दी और भाग निकला. जिससे गाड़ी का चालक और एक सिपाही चोटिल हो गए. उसके बाद पुलिस ने वहां गाड़ी खड़ी कर एक युवक से आरोपी की पहचान कर उसके घर पर छापेमारी की लेकिन आरोपित युवक घर से फरार था.

वहीं, आरोपी के नहीं मिलने पर पुलिस ने उसकी मां और घर के कुछ सदस्‍यों को हिरासत में ले लिया और थाना लाकर उनसे पूछताछ की. पुलिस ने आरोपी युवक का नाम बताने से मना कर दिया. फिलहाल घटना के कारण का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

ये भी पढ़ेंः पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, पथराव में सिटी SP घायल