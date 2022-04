पटना: राजधानी पटना (Crime In Patna) में अपराधियों के हौसले बुलंद है. अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. बड़ी पटनदेवी चौराहा के पास अपराधियों ने ऑटो चालक की गर्दन काटकर हत्या (Auto Driver Killed By Slitting His Neck) कर दी. इस घटना की जानकारी शनिवार को तब लगी, जब मृतक की पत्नी उसके लिए खाना लेकर घर पहुंची. इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.

गर्दन काटकर युवक की हत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि गौरीशंकर शुक्रवार की दोपहर भतीजा की शादी में सपरिवार गणेश उत्सव हॉल गया था, जहां से वह रात्रि में पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर लौट आया. शनिवार की दोपहर उसकी पत्नी घर लौटी तो देखा कि गौरीशंकर का गर्दन काटकर बाल्टी में रखा था और धड़ पलंग पर रख छोड़ा था. ये दर्दनाक नजारा देखते ही उसकी पत्नी चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मृतक की पत्नी और परिजनों ने आनन-फानन में पुलिस को फोन किया और घटना की जानतारी दी. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के संबंध में थानप्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि गौरीशंकर की हत्या पारिवारिक विवाद में हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

