पटना: बिहार में अपराध (Crime In Patna) की घटनाएं इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला राजधानी पटना से सटे मनेर थाना इलाके का है. जहां बर्थडे पार्टी में दोस्तों के साथ गए युवक की गला रेतकर हत्या (Youth Murder By Slitting His Throat) कर दी गई है. पुलिस ने बलुआ गांव के बाहर सड़क किनारे से शव को बरामद किया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. युवक की हत्या की जानकारी मिलने ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-पटना सिटी में अपराधी बेखौफ, युवक को सिर में गोली मारकर हत्या

गया रेतकर युवक की हत्या: जानकारी के अनुसार मनेर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव स्थित सड़क के किनारे अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दिया. वहीं शव को सड़क किनारे फेंक दिया. मृत युवक की पहचान बलुआ गांव निवासी कृष्णा पासवान का पुत्र सदानंद कुमार के रूप में हुई है. सदानंद कुमार गुरुवार की देर रात किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए सराय गया था. शुक्रवार की सुबह बलुआ गांव के बाहर सड़क किनारे से उसका शव बरामद किया गया.

शव को सड़क किनारे फेंका: अपराधियों ने सदानंद कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया. इधर घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेज दिया. इधर मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.



बर्थडे पार्टी में गया था युवक: मृतक के परिजन लक्ष्मण पासवान ने बताया कि देर रात्रि को सदानंद कुमार अपने दोस्तों के साथ गांव में ही एक बर्थडे पार्टी में गया था. जहां से वह नहीं लौटा. फोन करने पर मोबाइल बंद आ रहा था. सुबह में लोगों से पता चला कि उसकी हत्या कर शव को बलुआ गांव के सड़क किनारे फेंका हुआ है. परिवार के लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि जिसके बर्थडे पार्टी में सदानंद गया था, उसी के दोस्तों द्वारा सदानंद की हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. ग्रामीण श्रवण कुमार ने बताया कि सुबह में जब बलुआ गांव के सड़क किनारे लोग खेत में जा रहे थे. तभी सड़क किनारे शव देखा गया. लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: पूरे मामले को लेकर मनेर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि मनेर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में सड़क किनारे से एक युवक का शव पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर बरामद किया है. प्रथम दृष्टया युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों ने बताया कि मृतक युवक बर्थडे पार्टी में गया था. फिलहाल मृतक के परिजनों के तरफ से लिखित आवेदन नहीं आया है. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP