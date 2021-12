पटना: राजधानी पटना में ठंड और कुहासे से लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार (Road Accident in Patna) हो रहे हैं. ताजा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है. जहां सोमवार को छितनवां पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत (Youth Dies in Road Accident in Patna) हो गयी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

जानकारी के मुताबिक, शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर वार्ड नंबर-4 के रहने वाले संजय कुमार गुप्ता के बेटे जितेंद्र कुमार गुप्ता (40) सुबह कहीं जा रहे थे. तभी छितनवां पुल के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत (Youth Died in Shahpur) हो गयी. दुर्घटना की जानकारी होने पर भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गये. वहीं जितेंद्र कुमार गुप्ता की मौत की खबर सुनकर उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस दुर्घटना के संबंध में शाहपुर थाना अध्यक्ष शफिर आलम ने बताया कि सोमवार की सुबह छितनावां पुल के पास जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति की सड़क दुघर्टना में मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

