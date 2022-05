पटना: बिहार में सड़क हादसे (Road Accident in Bihar) लगातार हो रहे हैं. आये दिन किसी न किसी जिले से सड़क हादसों में जान जा रही है. ताजा मामला पटना के मनेर थाना क्षेत्र का है. मनेर में सड़क किनारे बिखरे बालू के कारण बाइक सवार एक युवक की मौत (Youth dies in road accident in Maner) हो गई. मृतक युवक की पहचान दानापुर के पुराना पानापुर निवासी इंद्रदेव राय के पुत्र जीतू कुमार (25) के रूप में की गई. इस हादसे के बाद आक्रोशित मृतक परिजनों और अन्य लोगों ने सड़क जाम कर दिया. वे मुआवजे की मांग कर रहे थे. इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

ये भी पढ़ें: सुपौल में घर पर पलटा गिट्टी लदा ट्रक, हादसे में भाई-बहन की मौत, 2 जख्मी

शादी समारोह में जा रहा था युवक: बताया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पानापुर निवासी जीतू कुमार अपनी बहन के घर शादी में शामिल होने के लिए बाइक से मनेर आ रहा था. इसी दौरान एनएच पर फैले बालू की वजह से छितनवा गांव में उसकी बाइक असंतुलित हो गयी और एक राहगीर को टक्‍कर मारते हुए सड़क पलट गयी. उसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर गिरे युवक को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया. इससे जीतू की मौके पर ही मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मनेर पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. तकरीबन दो घंटे के सड़क जाम के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. उसके बाद यातायात चालू हो पाया.





मनेर थाना के एएसआई रंजीत कुमार ने बताया कि मनेर थाना क्षेत्र के एनएच 30 पर छितनवा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के अस्पताल भेजा गया. अभी तक मृतक के परिवार की ओर से कोई लिखित आवेदन थाने में नहीं दिया गया है. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में पूजा के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को स्कॉर्पियो ने रौंदा, 10 जख्मी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP