पटना: बिहार में रफ्तार का कहर (road accident in bihar) जारी है. ताजा मामला पटना जिले के मसौढ़ी (road accident in Masaurhi) का है. जहां तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. बताया जा रहा है कि धनरूआ थाना क्षेत्र के पभेड़ी पइन के पास एक बाइक और टेंपो में आमने-सामने की टक्कर (collision between a bike and a tempo in Masaurhi) के कारण युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान नालंदा जिले के कराय-पशुराय थाना स्थित बेरथु निवासी अशोक कुमार सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार उर्फ सुजीत कुमार के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें- पटना में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

सड़क हादसे में युवक की मौत: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक सुजीत कुमार अपने मित्र टुन्नू के साथ शुक्रवार की शाम अपने घर से धनरूआ के पभेड़ी मोड़ पर सब्जी खरीदने के लिए गया था. जिसके बाद युवक घर लौटने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे मालवाहक टेंपो की चपेट में आ गया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना में दूसरा युवक टुन्नू कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया. जिसे इलाज हेतु पहले तो निजी नर्सिंग होम में भेजा गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस: इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही धनरूआ थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद टेंपो चालक किसी तरह मौके से फरार होने में सफल हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है.

"घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन और आगे की कार्रवाई में जुट गई है".- दीनानाथ सिंह, धनरूआ थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें- बक्सर में डम्पर के नीचे आयी लग्जरी कार और ई-रिक्शा, बाल-बाल बचे सवार, देखें VIDEO