पटना: आसमान से गिरा और खजूर में अटका की कहावत तो आपने सुनी ही होगी. दानापुर हाजत में यह चरितार्थ होता भी दिखा. दरअसल दानापुर में मोबाइल चोरी (Mobile Theft In Patna) करते हुए एक युवक को पकड़कर पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया था. इस दौरान युवक ने भागने (Try To Escape From Danapur Thana ) की कोशिश की. थाने के ग्रील पर चढ़कर तार के सहारे युवक थाने के छत पर चढ़ गया लेकिन, वह अपने भागने के मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका. चोर की करतूत सीसीटीवी ( CCTV Of Thief Escaping From Police Station) में कैद हो गई है.

पढ़ें- फोन पर आरोपी ने कहा- लड़के की फोटो भेजो.. फिर किशोर को पीट-पीटकर मार डाला

थाने की छत पर चढ़ गया चोर: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक तार के सहारे थाने की छत पर जा पहुंचा. थाने की छत पर चोर पहुंचने में कामयाब भी हो गया लेकिन थाने में मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को इसकी भनक नहीं लगी. उसी दौरान चोर का पैर फिसल गया और वह थाने की छत को तोड़ता हुआ नीचे गिर (Thief Fell On SHO Table In Patna) गया.

पैर फिसला.. थानाध्यक्ष की टेबल में जा गिरा चोर: थाने की छत से चोर सीधे थानाध्यक्ष के चैंबर के ऊपर गिर पड़ा. जैसे ही चोर नीचे गिरा थानाध्यक्ष ने उसे तुरंत पकड़ लिया और वापस लॉकअप में बंद कर दिया. चोर के गिरने के कारण थानाध्यक्ष का चैबर अस्त-व्यस्त हो गया. पूरा मामला बुधवार दोपहर का बताया जाता है. देर शाम वह हाजत में बने टॉयलेट के कोने से होकर कर्कट को तोड़ कर थाना की छत पर जा पहुंचा. तार के सहारे उसने भागने की कोशिश की. लेकिन थानेदार का कक्ष भी कर्कट का ही था. भागने के क्रम में जैसे ही वह आगे पहुंचा, छत का कर्कट टूट गया और वह सीधे थानेदार के चैंबर में उनके टेबल पर ही जा गिरा.

बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष: सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा है कि हाजत में बंद युवक ग्रील से तार पकड़कर चढ़ने के दौरान दो बार गिरता है लेकिन फिर वो वापस चढ़ने की कोशिश करता है और आखिरकार थाने की छत तक पहुंच जाता है. गनीमत रही कि जिस वक्त युवक थानाध्यक्ष के टेबल में गिरा उस वक्त थानाध्यक्ष खाना खाकर हाथ धोने के लिए गए थे. थाने के अंदर चोर ने जिस तरीके से भागने का प्रयास किया उससे थाना में तैनात ओडी अफसर और पहरा ड्यूटी पर तैनात सिपाही की लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिख रही है.

थाने में अफरा-तफरी: दानापुर थाना के थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि अपने चैंबर में बैठकर खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर निकला था. इसी दौरान चैंबर के छत के सिलिंग से युवक टेबल पर गिर पड़ा जिससे टेबल का शीशा समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया है. युवक के नीचे गिरने के बाद थाने में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. मोबाइल चोर को पकड़ लिया गया है.

"मंगलवार को मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया गया था और हाजत में बंद किया गया था. उसी बीच में उसने भागने का प्रयास किया . सीसीटीवी का तार पकड़कर थाने की छत पर पहुंच गया था. मेरे टेबल पर गिरा, जिसे पकड़ लिया गया है."- कामेश्वर प्रसाद सिंह, दानापुर थानाध्यक्ष