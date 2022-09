नवादा: बिहार के नवादा (Crime In Nawada) के गोविंदपुर थाना इलाके के विशुनपुर गांव में एक 18 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या (Youth Beaten To Death In Nawada) कर दी गई है. युवक रौशन कुमार विशुनपुर गांव के गढ़पर मोहल्ले का निवासी था. बुधवार की रात इस घटना को अंजाम दिया गया. गुरुवार की सुबह धान के खेत में शव फेंका पाया गया. शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं.

नवादा में युवक की पीट-पीटकर हत्या: घटना से नाराज आक्रोशित लोगों ने गोविंदपुर_फतेहपुर मार्ग को विशुनपुर गांव के पास जाम कर दिया. सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. जाम हटाने के लिए लोगों को मानने का प्रयास किया जा रहा है. रौशन कुमार संजय राजवंशी का एकलौता बेटा था. मृतक की तीन बहनें हैं. मृतक के पिता दिल्ली में काम करते हैं.

हत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा: हत्या से पूरा गांव सदमे में है. युवक लेबर का काम करता था. बुधवार को गांव में ही ढलाई के लिए गया हुआ था. शाम को काम कर के घर आया और कपड़ा पहन कर निकल गया. उसके बाद सुबह उसका शव खेत मे पड़ा मिला. फिलहाल, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. हत्या के कारणों पर पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है. परिजनों का कहना है की किसी से कोई दुश्मनी हमारे परिवार की नहीं थी.