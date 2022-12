पटना: राजधानी पटना में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लगातार (Brown Sugar Recovered In Patna) विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़ी जा रही है. इसी कड़ी में जक्कनपुर थाना कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पटना सिटी इलाके के कई कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी राजेश कुमार उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार (Youth Arrested With Brown Sugar In Patna) किया है.

मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी 3 मार्च 2022 को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया स्थित अमूल दूध के दुकान में हथियार का भय दिखाकर लूटपाट किया था. इस दौरान लूट का विरोध करने वाले दुकानदार को मौके पर मौजूद राजेश कुमार उर्फ गोल्डन ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था. इस मामले में भी राजेश गोल्डन कई दिनों से फरार चल रहा था.

"शनिवार की देर रात गश्ती के दौरान राजेश कुमार उर्फ गोल्डन को ऑटो से जाते हुए देख पुलिस ने उसे बस स्टैंड ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान राजेश उर्फ गोल्डन के जेब से कुल 11 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है." :- थाना प्रभारी, जक्कनपुर





दरअसल मालसलामी और जक्कनपुर इलाके में लूट और आर्म्स एक्ट का वांछित अपराधी राजेश पूर्व गोल्डन हाल के दिनों में स्मैक बेचने के कारोबार से जुड़ गया था और पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि राजेश जक्कनपुर थाना क्षेत्र में किसी को स्मैक की सप्लाई करने पहुंच रहा है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे कुल 11 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल कुख्यात अपराधी रहे राजेश उर्फ गोल्डन को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.



