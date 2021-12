पटना: राजधानी पटना से सटे बिक्रम थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी का मामला (Bicycle Theft in Bikram Police station Area) इन दिनों काफी बढ़ गया है. चोर साइकिल चोरी करने के बाद उसे औने-पौने दामों पर बेंचकर नशीले पदार्थों का सेवन (Youth Steals Bicycle For Drinking in Patna) कर रहे हैं. ताजा मामला बिक्रम नगर पंजाब नेशनल बैंक के पास का है. जहां बैंक के सामने खड़ी साइकिल को एक चोर ने उड़ा दिया. बैंक से बाहर निकलने पर युवक की साइकिल गायब थी. इसके बाद पीड़ित ने बैंक में शिकायत की. बैंककर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपी साइकिल लेकर जाता दिखाई दिया.

वहीं, घटना के दूसरे दिन फिर से आरोपी चोरी करने के इरादे से बैंक के आसपास घूम रहा था. लोगों ने आरोपी को वहां देख पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़े गए युवक की पहचान रणधीर कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ ने स्वीकारा कि शराब पीने के लिए वह साइकिल की चोरी करता था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि उसे जब पकड़ा गया तो वह शराब के नशे में था. पकड़े गए आरोपी ने बताया कि बिक्रम के सुंदरपुर गांव में उसने साइकिल बेचकर शराब पिया था. उसने यह भी बताया कि वह उसी गांव में जाकर साइकिल बेचकर शराब पीता है.

इस पूरे मामले में बिक्रम थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि बिक्रम में इन दिनों साइकिल चोरी की वारदात काफी बढ़ गई है. लोगों ने बताया कि बैंक और अन्य जगहों से साइकिल की चोरी हो रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. युवक शराब के नशे में है, उसकी भी जांच की जा रही है.

