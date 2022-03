पटना: पूरे देश के साथ बिहार में भी लगातार पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Hike In Bihar) और रसोई गैस के साथ-साथ सरसों तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है. इसी को लेकर महिला कांग्रेस की नेताओं ने पटना के कंकड़बाग ऑटो स्टैंड के पास (Protest Against Price Hike In Patna) बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस की महिला नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ गीत गाकर जमकर कटाक्ष किया.

कंकड़बाग ऑटो स्टैंड के पास कांग्रेस का प्रदर्शन: कंकड़बाग ऑटो स्टैंड के पास महिला कांग्रेस की नेताओं ने सिर पर सिलेंडर उठाकर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, इस मौके पर महिला कांग्रेस की पटना जिला अध्यक्ष कुमारी अनीता ने कहा कि महंगाई की मार ऐसी है कि इस प्रदर्शन के दौरान आम लोग भी शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं.

महिलाओं पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर: वहीं, पटना जिला महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कुमारी अनिता ने कहा कि, महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाएं झेलती हैं. घर का काम करने वाली महिलाएं बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वजह से सड़क पर हैं. आज महंगाई से त्रस्त जनता सड़क पर भी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला रही है. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने महिलाओं से वादा किया था कि कई राज्यों में सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, पर अभी चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनी भी नहीं और देश में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमत बढ़ा दी.

