पटना : बिहार में शराबबंदी के बाद से राजधानी पटना में सूखे नशे का कारोबार ( Drugs Smuggling in Patna ) बड़े पैमाने किया जा रहा है. पटना पुलिस लगातार ऐसे गिरोह पर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में कंकड़बाग पुलिस ने एक महिला को 12 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार (Woman Arrested With Brown Sugar In Kankarbag) किया है. हालांकि गिरफ्तार महिला ने कंकड़बाग थाने के सिपाही पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

दरअसल, कंकड़बाग थाने की पुलिस ने थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद झोपड़ी में ब्राउन शुगर के खेप की बिक्री करने वाली एक कमला देवी नाम की महिला को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से 12 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है. हालांकि जेल भेजने के दौरान कंकड़बाग थाना परिसर के बाहर जुटे कमला देवी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. उन्होंने थाने के सिपाही पर 20 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप भी लगाया है.

ब्राउन शुगर बेचने वाली कमला देवी ने बताया कि, वह 380 रुपये में ब्राउन शुगर की पुड़िया खरीदा करती थी. जिसे बाजारों में वह 400 रुपये में बेचती थी. इसके एवज में कंकड़बाग थाने के सिपाही ने उससे 20 हजार महीने की डिमांड की. जब उसने सिपाही की डिमांड पूरी नहीं की, तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. फिलहाल इस मामले पर कंकड़बाग थाना के अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आ रहे हैं. तो वहीं, कमला देवी को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है.

