पटना: बिहार के ताममान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. गुरुवार को बिहार के बक्सर में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Center Patna) की ओर से हीट वेब की चेतावनी जारी किया गया है. इसे देखते हुए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी (Bihar Disaster Management Department Alert On Heatstroke In Bihar) करते हुए जरूरी कदम उठाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है. विभाग की ओर से भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए लोगों के बीच माइकिंग सहित अन्य साधनों से जागरूक (Heat Wave Warning In Bihar) करने को कहा गया है.

मौसम में एक बार फिर बदलाव : बता दें कि बिहार में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है. दक्षिण बिहार में तेजी से पछुआ हवा चलने के कारण गया, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और नवादा में लू की स्थिति बनने जा रही है. आइएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, राज्य के उत्तरी हिस्से में अभी मौसम सामान्य बना रहेगा. गुरुवार से जिन 11 जिलों के लिए हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है उनमें रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, अरवल और नवादा शामिल हैं. इन जिलों में हीट वेव के हाई रहने की संभावना है. इसी के साथ राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान में वृद्धि होगी.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो शुक्रवार यानि आज उत्तर बिहार में कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है. इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं, जहां मौसम का मिजाज बदल सकता है. बता दें कि गुरुवार की सुबह पश्चिमी चंपारण में मौसम ने अचानक करवट बदल ली. इंडो-नेपाल सीमा के आसपास के इलाके में मेघ गर्जना के साथ भारी ओलावृष्टि (Heavy Hailstorm With Thunder In Bagaha) हुई. मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों की नींद उड़ा दी है. इससे पहले रविवार की शाम भी ओलावृष्टि हुई थी.

24 घंटे में किशनगंज में बारिस के आसारः वहीं प्रदेश के मौसम की बात करें तो दक्षिणी बिहार में गर्मी भीषण रूप से बढ़ रही है और अधिकतम तापमान सामान्य से दो से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह रहा है. वहीं उत्तर बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर है. गर्मी का असर उत्तर बिहार में भी बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार इसके पीछे जो प्रमुख वजह उत्तर बिहार में सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है. जबकि दक्षिण बिहार में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है.

उत्तर बिहार में नहीं होगा कोई विशेष बदलाव: इन सबके अलावा मध्य यूपी में सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर जो चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ था, वह अब उत्तर पूर्व एवं समीपवर्ती उत्तर पश्चिम बिहार में देखा जा रहा है. इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के किशनगंज जिले की एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. दक्षिणी बिहार में दिन का तापमान सामान्य से दो से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा और उत्तर बिहार में मौसम में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं दिख रहे.

लू से बचाव के लिए क्या करेंः

पर्याप्त मात्रा में पानी पिए

ढीले ढाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें

धूप का चश्मा, छाता, टोपी और जूता-चप्पल पहन कर ही धूप में बाहर निकलें

यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें

घरेलू पेय जैसे नींबू-पानी, कच्चे आम का शरबत, लस्सी आदि पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो

जानवरों को भी छायादार स्थान में रखें और उन्हें पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं

अपने घर को ठंडा रखें

कार्यस्थल में पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें

लू से बचाना है तो ये न करेंः

खाली पेट ना रहे

बच्चों को खड़े वाहनों में ना छोड़े

पशुओं को धूप वाले स्थान पड़ ना बांधे

यदि बहुत आवश्यकता नहीं है तो दोपहर 12:00 से 3:00 के बीच घर से बाहर निकलने से बचें

गहरे रंग के भारी और तंग वस्त्र पहनने से बचें

बासी भोजन ना करें



लू लग जाये तो ये कदम उठाएंः

इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने लू लगने पर क्या करें इसको लेकर के भी निर्देश दिए हैं

लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दें

अगर तंग कपड़े पहने हैं तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें

ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोछे या ठंडे पानी से नहलाएं

व्यक्ति को ओआरएस/ नींबू पानी/ नमक चीनी का घोल पीने को दे ताकि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सके

यदि व्यक्ति पानी की उल्टी करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने को ना दें

लू लगे व्यक्ति के हालत में 1 घंटे तक सुधार नहीं हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं.

