पटना: बिहार में इन दिनों तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है. सोमवार को प्रदेश में राजधानी पटना समेत सात जिलों में गर्म लू की हवाएं चली (Hot Heat Wave Blowing in Seven Districts of Bihar). बक्सर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया. बक्सर में दिन का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश भर में सर्वाधिक रहा. प्रदेश के 14 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा और राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

सात जिलों में गर्म लू की हवाएं चली: पटना समेत गया, शेखपुरा, जमुई, बक्सर, बांका और नवादा में लू की गर्म हवाएं चली. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश देखने को मिली. किशनगंज के कुछ इलाकों में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा.

प्रदेश के उत्तरी भाग में हल्की बूंदाबांदी के असार: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि मौसम विभाग के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और मौसमी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रदेश के उत्तरी भाग में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह और दक्षिणी भाग में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है. इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भाग में हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं. अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

