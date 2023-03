पटनाः तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला का अफवाह (Rumors of attack on Biharis in Tamil Nadu) फैलाने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में अभियुक्त मनीष कश्यप व युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. बता दें कि इन दोनों आरोपी पर तमिलनाडु मामले में अफवाह फैलाने का आरोप है. इस मामले में पुलिस दोनों आरोपी को काफी समय से तलाश कर रही है. पुलिस ने अब तक कई आरोपी को गिरफ्तार किया है.

विशेष टीम का गठनः आर्थिक अपराध ईकाई की अद्यतन कार्रवाई यह वारंट जारी किया गया है. उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है. जिसके द्वारा अन्य राज्यों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है. अपराध ईकाई की कार्रवाई में मनीष कश्यप के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कराया गया. SBI के खाते में 3,37,496, IDFC में 51,069, HDFC में 3,37,463 व SACHTAK Foundation के HDFC में 34,85,909 रुपए है. कुल राशि को फ्रीज कर दिया गया है.

अफवाह फैलाने का आरोपः पुलिस के अनुसार मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले है, जिन पर गहन अनुसंधान किया जा रहा है. मनीष कश्यप के नाम से संचालित @manishkashyap43 Twitter हैण्डल पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की एक तस्वीर पोस्ट करके असत्य, अफवाह जनक एवं भ्रामक सन्देश फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है.

लगातार की जा रही छापेमारीः इस काण्ड के अप्राथमिकी अभियुक्त प्रशांत कुमार, पिता योगेन्द्र द्विवेदी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही मनीष कश्यप व युवराज सिंह राजपूत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. बता दें कि तमिलनाडु मामले में अफवाह फैलाने का काम किया गया था, जिसमें बिहारियों पर हो रहे हमले की झूठी खबर चलाई गई थी. इस मामले में तमिलनाडु बिहार पुलिस ने कई आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है.