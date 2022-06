पटना: राजधानी से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. दरअसल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर सभी हैरान है. इस वीडियो में कुछ महिलाएं (Old Man Beaten By Women In Patna) एक बुजुर्ग की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई (Elderly Beaten In Patna) करते दिख रही है. यह वायरल वीडियो दानापुर दियारा के गंगहारा (Ganghara of Danapur Diyara) का बताया जा रहा है.

बुजुर्ग की महिलाओं ने की पिटाई: वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मकान के पाए से एक बुजुर्ग को निर्वस्‍त्र कर रस्सी से बांध दिया गया है. कुछ महिलाएं काफी गुस्से में नजर आ रही हैं और बुजुर्ग की पिटाई कर रही हैं. लाठी- डंडे, जूते- चप्पल जो हाथ लगा उससे महिलाओं ने इस बुजुर्ग की जमकर धुनाई कर दी. इस दौरान महिलाएं बुजुर्ग को कोस रही हैं और गालियां दे रही हैं. बुजुर्ग की उम्र 60 से 65 साल के बीच बतायी जा रही है.

निर्वस्‍त्र कर लाठी-डंडों से पीटा: बुजुर्ग को निर्वस्‍त्र कर पीटने के दौरान वीडियो में महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं. बच्चे भी बुजुर्ग को कोसते दिखे. बताया जा रहा है कि वृद्ध नशे की हालत में महिलाओं से छेड़खानी का प्रयास कर रहा था जिसको लेकर महिलाओं ने जमकर उसकी कुटाई कर दी. फिलहाल शाहपुर थाने के दियारा के गंगहारा में वृद्ध को बंधक बनाकर पीटने के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है.

वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस: शाहपुर थानाध्यक्ष सफीर आलम ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस टीम गंगहारा गांव जाकर पूछताछ कर रही है. वहीं जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की गयी है.

नोट: ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.