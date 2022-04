पटना: पटना जंक्शन (Patna Junction) पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए वीआईपी लाउंज की शुरुआत की गई है. जहां यात्रियों के लिए वीआईपी सोफा, कैफेटेरिया और डीलक्स शौचालय की व्यवस्था की गई है. इस लाउंज में रिफ्रेश होने के साथ ही चाय-स्नैक्स की भी सुविधा यात्रियों के लिए (Refreshment Facility in lounge at Patna Junction) होगी. वीआइपी लाउंज के लिए यात्रियों को 1 घंटे के लिए 99 रुपये (Lounge facility in 99 at Patna Junction) खर्च करने पड़ेंगे. जिसमें रेल यात्रियों को पीने का पानी, कॉफी, वाई-फाई, टीवी के साथ पेपर और मैगजीन की सुविधा मिलेगी.

पटना जंक्शन पर वीआइपी लाउंज की शुरुआत: इसके संचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए वीआइपी लाउंज की शुरुआत की गयी है. रेल यात्री अपनी इच्छा के अनुसार लाउंज में रुक सकते हैं. लाउंज में ठहरने वाले रेल यात्रियों को प्रति घंटे के हिसाब से 99 रुपये शुल्क देना होगा. उसमें यात्रियों को पानी की बोतल और कॉफी या चाय उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही सामान रखने के लिए वो लॉकर रूम का प्रयोग कर सकते हैं. लॉकर रूम में अपने सामानों को लॉक करके वह कहीं भी घूम फिर सकते हैं. उन्होंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर हॉट एंड कोल्ड वेवेरेज है. जहां पर कॉफी, चाय, पानी, केक और तरह-तरह के आइटम रेल यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे. जल्द ही थर्ड फ्लोर पर खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है.

रेल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा यह लाउंज: बता दें कि इस भवन का निर्माण बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट व ट्रांसफर तकनीक पर हुआ है. नये भवन का शिलान्यास सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया था. हालांकि उद्घाटन के लिए रविशंकर प्रसाद से समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं होने के कारण वे नहीं आ सके. ऐसे में इस लाउंज की शुरुआत कर दी गई. पटना जंक्शन पर आने वाले रेल यात्रियों के लिए यह लाउंज काफी सुविधाजनक होगा.

