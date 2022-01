पटना: कोविड-19 के तीसरे लहर ( Third Wave Of Corona In Patna ) को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. हाल ही में पिछलों दिनों मसौढ़ी अनुमंडल में कोरोना विस्फोट हुआ था. बीते 3 जनवरी को एक साथ 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. इन सबके बावजूद मसौढ़ी में सरकारी अधिकारी ही ग्राम सभा में भारी भीड़ जुटाकर कोरोना गाइलाइन की धज्जियां उड़ा ( Violation Of Covid Guideline In Masaurhi ) रहे हैं.

इसे भी पढ़ें : हर नए दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना, पटना में जनवरी में ही आने लगे मार्च-अप्रैल जैसे आंकड़े

दरअसल, मसौढ़ी अनुमंडल में इन दिनों पंचायती राज विभाग द्वारा गांव-गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें हजारों की भीड़ जुट रही है. सभा में पंचायत प्रतिनिधि गांव में होने वाले विभिन्न विकास को एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वह भूल गए हैं कि कोरोना महामारी एक बार फिर से पांव पसारने लगा हैं. जिसको लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है. बावजूद अभी भी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन कर गाइलाइन को दरकिनार किया जा रहा है.

देखें वीडियो

वहीं, पंचायत राज पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि, मसौढ़ी प्रखंड के तमाम पंचायतों में सभी जगह पर ग्राम सभा आयोजन करने का पत्र मिला है. उस आलोक में सभी जगहों पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है. कोरोना को देखते अगर कोई विभागीय आदेश आएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इस वर्ष साल 2022 में 1 जनवरी को प्रदेश में जहां 281 नए मामले सामने आए. वहीं 2 जनवरी को इसकी संख्या बढ़कर 352 हो गई. 3 जनवरी को प्रदेश में कुल नए संक्रमण की संख्या 344 रही. वहीं 4 जनवरी को यह बढ़कर 893 हो गया. 5 जनवरी की बात करें तो राजधानी पटना में ही सिर्फ 1122 नए मामले सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें- ..कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए NMCH, तीन दिनों में 168 डॉक्टर और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव

विगत 5 दिनों में प्रदेश में 3000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं. वहीं साल 2021 की बात करें तो जनवरी महीने में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच लगभग 4200 नए मामले सामने आए थे. साल 2021 में 1 जनवरी को राजधानी पटना में 149 नए मामले सामने आए और नए संक्रमितों की संख्या प्रदेश भर में ढाई सौ से अधिक रही थी.

बता दें कि, कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और कई माननीय भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, तीन मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कोरोना की चपेट में हैं और राजभवन और सीएम हाउस के भी कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. पटना जिला स्वास्थ्य समिति की बात करें तो, डीपीएम समेत आधे दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

ये भी पढ़ें- ..कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए NMCH, तीन दिनों में 168 डॉक्टर और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP