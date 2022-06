पटनाः एक तरफ सरकार गरीबों का आशियाना बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना की आड़ में अधिकारी अपनी ही जेब भरने में लगे हैं. इन योजनाओं की जमीनी हकीकत ये है कि सरकारी बाबुओं (Demand For Bribe In Pradhan Mantri Awas Yojana) को कमीशन नहीं देने के कारण आज भी कई गरीब जैसे-तैसे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. अब आजिज होकर इन लोगों ने (Villagers Protest Due To Demand For Bribe In Masaurhi) आवास योजना सहायक के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है.



'सरकारी बाबू 15000 हजार मांगते हैं घूस': ईटीवी भारत जब मसौढ़ी के भैंसवां प्रखंड में इस योजना का हाल जानने पहुंचा तो कई लाभुकों ने अपनी परेशानी खुलकर बताई. कैमरे के सामने उन्होंने स्पष्ट कहा कि घर बनाने के लिए उन्हें नजराना देना पड़ता है. पैसे नहीं देने पर उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है. भैंसवां पंचायत के पकरी गांव के वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14 में लोग आवास योजना सहायक से परेशान हैं. लाभुको का कहना है कि आवास सहायक द्वारा उनसे 15000 की मांग की जा रही है. पैसा नहीं देने पर योजना से वंचित कर देने की धमकी दी जाती है. लगातार पैसा का दबाव बनाया जा रहा है. जिसको लेकर लाभुकों ने गांव में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी से गुहार भी लगाई है.

'हम सभी गरीब कैसे घर बनाएंगे. इतनी महंगाई में सरकार की ओर से महज डेढ़ लाख की राशि 3 किस्त में मिलती है. उसमें से भी 15000 घूस देना पड़ता है, आखिर हम लोग अपना घर कैसे बनाएं. घूस नहीं देने पर आवास सहायक धमकी देते हैं, कि घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा. सूची से नाम हटाकर योजना से वंचित कर देने की बात करते हैं'- लाभुक

'मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी, धनरूआ और पुनपुन प्रखंड में सभी पंचायतों में आवास योजना सहायक द्वारा आशियाना बनाने के नाम पर नजराना वसूला जा रहा है, वैसे लाभुक जो आवास सहायक को पैसा नहीं देते उन्हें या तो योजना से वंचित कर देने की धमकी मिलती है. सूची में नाम आने के बावजूद पैसा का दबाव दिया जा रहा है. नहीं देने पर सूची से नाम हटाने की चेतावनी दी जाती है. इस बात को हम जिला परिषद सदन में भी डीडीसी के सामने सदन उठाएंगे'- विजय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि, जिला परिषद



'आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा': वहीं, इस पूरे मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ईटीवी भारत से साफ कहा है कि वैसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं इस संबंध में पटना डीडीसी संजय सिह ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी आवास योजना में पैसा ले रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिनका भी नाम सूची में है, उन्हें बिना घूस दिए हुए आवास योजना का लाभ मिलेगा.

