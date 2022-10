पटनाः अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज मसौढ़ी प्रखंड के सभी मुखिया गण और ग्रामीणों (Villagers ruckus in Masaudhi) ने शहर में जुलूस निकाला और बिजली विभाग (protest against electricity department in Masaudhi) के कार्यालय पहुंचकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया. उसके बाद अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर हंगामा किया. गांव के लोग बिजली, पानी और कई बुनयादी समस्याओं को लेकर परेशान हैं.



बिजली विभाग में हो रहा भ्रष्टाचारः मसौढ़ी मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकू कुमार सिंह ने बताया कि बिजली विभाग में इन दिनों दलालों के चपेट में हैं यहां काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, पंचायतों में लगे हुए नल में जल का कनेक्शन काट दिया गया है. पूरे मसौढ़ी में तकरीबन 30 जगहों पर लगे हुए नल जल का बिजली कनेक्शन काट देने से गांव के लोग पानी को लेकर त्राहिमाम हैं. वहीं किसानों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बिजली कनेक्शन चालू करने की मांगः अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लोगों ने कहा कि नल जल में लगे हुए बिजली कनेक्शन तुरंत चालू किया जाए और इसकी निशुल्क व्यवस्था किया जाए. वहीं किसानों के लिए कृषि में लगने वाली बिजली को निशुल्क किया जाए इसके अलावा जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं ताकि ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति हो सके.

"हमारी मांग है कि बिजली कनेक्शन तुरंत चालू किया जाए और इसकी निशुल्क व्यवस्था की जाए. किसानों के लिए कृषि में लगने वाली बिजली को निशुल्क किया जाए. जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं ताकि ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति हो सके"- पिंकू सिंह, मुखिया संघ,अध्यक्ष, मसौढ़ी



उग्र आंदोलन की चेतावनीः ग्रामीण ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर घेराव करते हुए अपनी मांगों को रखा. उसके बाद चेतावनी भी दी कि जल्द अगर हमारी मांग पूरी नहीं किया गया तो और भी उग्र आंदोलन होगा, ये लोग अनशन पर भी बैठेंगे.