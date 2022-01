पटनाः बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई (SVU Action against corrupt officials in Bihar) लगातार जारी है. स्पेशल विजलेंस यूनिट ( Special Vigilance Unit raid ) की टीम की ओर से आय से अधिक संपत्ति मामले में नवादा वन विभाग के अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी (Vigilance Raid at Forest Officer premises in Nawada and Patna) की गई है. राजधानी पटना और नवादा पैतृक आवास पर सुबह से ही छापेमारी चल रही थी. रेंज अफसर अखिलेश्वर प्रसाद (Range officer Akhileshwar Prasad) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है. उनके खिलाफ 1 करोड़ 30 लाख 56 हजार 968 रुपए गैरकानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण स्पेशल विजीलेंस यूनिट में मामला दर्ज किया गया है.

छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, कई सोने की ईंट, भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण और कई निवेश के कागजात मिले हैं. अभियुक्त अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ दो जगह पटना और नवादा में छापेमारी के दौरान अभी तक 34 लाख रुपए नगद के अलावा चल एवं अचल अचल संपत्ति खरीदने के दस्तावेज मिले हैं. साथ ही साथ 80 लाख रुपए के सोना एवं चांदी की ईंट भी बरामद हुई है. इनके पास एक फ्लैट तथा एक तीन मंजिला मकान भी है. अभियुक्त के पास 12 बैंक अकाउंट एवं 10 पासबुक और कई फिक्स डिपोजिट प्राप्त हुआ है.

बता दें कि उनके पास मिले कागजातों के आधार पर आरोप की पुष्टि हुई है. हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन पर लगाए गए नाजायज संपत्ति के आरोप से कई गुना ज्यादा संपत्ति होने का अनुमान है. अब तक इस बात का प्रमाण मिला है कि अभियुक्त ने अपने और अपने परिजनों के नाम पर करोड़ों रुपए का निवेश किया है. सबसे अधिक निवेश एवं पदस्थापन के दौरान किया गया है, जिस पर आगे अनुसंधान किया जाएगा. आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी इकाई पटना द्वारा रेंज अफसर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज कर सर्च अभियान चलाया गया.

बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर नकेल कसने और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी हैं. उन पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्रवाई (SUV Action against corrupt officials in Bihar) की जाती है. बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर नकेल कसने और आम लोगों से इसकी सूचना निगरानी ब्यूरो तक पहुंचाने के लिए 24 घंटा काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 0612- 2215344 और मोबाइल नंबर-776595326 है.

