पटना: बिहार में त्योहार के बाद भी आटा, दाल और तेल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं. बात अगर सब्जियों की करें तो इनके दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. हर घर में किचन की रौनक सब्जियों से होती है और जायका इनके रेट से (Vegetables Prices In Patna) तय होता है. सोमवार (21 मार्च) को राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में परवल, भिंडी समेत कुछ अन्य सब्जियां नॉन सीजनल होने से कीमतों में इजाफा हुआ है. आइए जानते हैं कि आज मंडियों में सब्जी, फल और अनाज के क्या भाव (Vegetables Ration And Fruits Price In Patna) हैं.

सब्जियों के दाम

सब्जियों के नाम दाम (प्रति किलो) आलू 14 परवल 200 भिंडी 100 नेनुआ 40 बैंगन 30 बीन्स 60 कुन्दरी 30 अरवी 60 फूलगोभी 20 बंधागोभी 30 प्याज 40 धनिया पत्ता 60 शिमला मिर्च 100

सब्जियों के नाम दाम (प्रति किलो) मूली 20 करेला 50 कद्दू 40 टमाटर 30 लाल साग 40 पालक साग 40 अदरक 80 लहसुन 80 हरी मिर्च 50 कच्चा केला 30 चठैल 40 मटर छीमी 50 कन्दा 50 खर्रो और सत्पुतिया 30 सेम 40 शलगम 20 कटहल 80 सैजन 100 खेसारी साग 40 बोड़ा 60 गठगोभी 40 कटहल 80 बोरा 60

फल के दाम

फलों के नाम दाम (प्रति किलो) सेब 160 संतरा 80 केला 60 अनार 100 मोसमी 100 अमरूद 50 पपीता 30 गाजर 40 शकरकंद 50 अंगूर 100 शरीफा 100 खीरा 40 तरबूज 40 अनानास 100 नारियल 40 पीस सपाटू 100 ईख 20 प्रति पीस ककड़ी 20 प्रति पीस बेर 60 ककड़ी 20

अनाज के दाम

अनाज दाम (प्रति किलो) चावल 28-35 आटा 30 गेहूं 26 मैदा 30 सोयाबीन बड़ी 160 मसूर दाल 100 मूंग दाल 120 चना दाल 120 चीनी 44 सरसों तेल 250/लीटर रिफाइन 125/लीटर चना 60 शुद्ध घी 800 सत्तू 140 बेसन 120

