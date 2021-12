पटना: राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जारी है. इसी के तहत पटना की सब्जी मंडियों में वेंडिंग जोन (Vending Zones in Vegetable Markets of Patna) बनाये जा रहे हैं, ताकि सब्जी विक्रेता वेंडिंग जोन में ही सब्जी को बेचें. पटना के अंटा घाट पर बने वेंडिंग जोन का उद्धाटन (Inauguration of Vending Zone at Anta Ghat) होना था, लेकिन सब्जी विक्रेताओं ने वेंडिंग जोन छोटा बताकर हड़ताल कर दिया.

ये भी पढ़ें- जमुई में स्वर्ण भंडार मिलने से खनन मंत्री उत्साहित, बालू की महंगाई पर बोले- 'काफी हद तक परेशानियों को किया दूर'

बता दें कि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चल रही है. पटना के अंटा घाट पर सब्जी मंडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यालय और सेल टैक्स ऑफिस व रेलवे का कार्यालय मौजूद है. जिससे अक्सर जाम की समस्या रहती है. जिसको देखते हुए सरकार ने सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाया, लेकिन सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वेंडिंग जोन में जगह काफी छोटी है और वहां बैठ पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा वेंडिंग जोन का बहिष्कार किया जा रहा है.

देखें वीडियो

अंटा घाट के सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि जो वेंडिंग जोन बनाया गया है, वहां जगह कम है. बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता इस मंडी में सब्जी का धंधा करते हैं. इस वेंडिंग जोन में विक्रेता बैठ ही नहीं पाएंगे तो वे सब्जी कैसे बेचेंगे. इसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने हड़ताल किया है.

ये भी पढ़ें- हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर टीकाकरण कैंप का रियलिटी चेक: सबकी अपनी दलील, ऐसे तो जीत जाएगा कोरोना !

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP