पटना: बिहार की राजधानी पटना के मंंडियों में हरी सब्जियों के दाम (Prices of green vegetables in mandis of Patna) में रोजाना उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. आज शुक्रवार को पटना की मंडियों में सब्जी, फल और राशन के दामों में जारी हो गया है. जारी दाम के अनुसार कई सब्जियों के दाम में कही हुई है. वहीं, कई सब्जियों महंगी भी हुई है.

ये भी पढ़ें- Bihar Vegetable Price Today: बिहार में सब्जी, राशन और फलों के दाम, यहां देखें ताजा रेट

पटना की मंडियों में सब्जियों के दाम इस प्रकार हैं-

क्रम संख्या सब्जियों के नाम दाम 1 आलू 28 रुपये प्रति किलो 2 प्याज 35 रुपये प्रति किलो 3 कद्दू 20 रुपये प्रति पीस 4 धनिया पत्ता 100 रुपये प्रति किलो 5 भिंडी 200 रुपये प्रति किलो 6 नेनुआ 60 प्रति किलो 7 परवल 200 रुपये प्रति किलो 8 बैगन 40 रुपये प्रति किलो 9 बोरा 60 रुपये प्रति किलो 10 कन्दा 40 रुपये प्रति किलो 11 सत्पुतिया 50 रुयपे प्रति किलो 12 करेला 60 रुपये प्रति किलो 13 फूल गोभी 40 रुपये प्रति पीस 14 बंधा गोभी 40 रुपये प्रति पीस 15 चठैला 60 रुपये प्रति किलो 16 खीरा 40 रुपये प्रति किलो 17 टमाटर 40 रुपये प्रति किलो 18 नींबू 5 रुपये प्रति पीस 19 कुन्दरी 30 रुपये प्रति किलो 20 मटर छिमी 60 रुपये प्रति किलो 21 कटहल 100 रुपये प्रति किलो

पटना की मंडी में फलों के दाम इस प्रकार हैं-

क्रम संख्या फलों के नाम फलों के दाम 1 अनार 120 रुपये प्रति किलो 2 सेब 120 रुपये प्रति किलो 3 शरीफा 100 रुपये प्रति किलो 4 सपाटू 100 रुपये प्रति किलो 5 केला 60 रुपये प्रति दर्जन 6 अन्नानास 100 रुपये प्रति किलो 7 संतरा 100 रुपये प्रति किलो 8 मौसमी 100 रुपये प्रति किलो 9 नाशपाती 80 रुपये प्रति किलो 10 पपीता 40 रुपये प्रति किलो 11 अमरुद 60 रुपये प्रति किलो 12 गाजर 30 रुपये प्रति किलो

पटना की मंडियों में अनाज के दाम: पटना मंडी में गेंहू 30 रुपये प्रति किलो, चावल 30 से 90 रुपये तक मिल रहा है. इसके अलावा आटा 35 रुपये प्रतिकेजी, सरसों तेल 200 रुपये प्रतिकेजी, बादाम 200 रुपये प्रतिकेजी, काजु 1200 रुपये प्रतिकेजी, मसूर दाल 90 रुपये प्रति किलो, चना दाल 120 रुपये प्रति किलो, खेसारी दाल 100 रुपये प्रति किलो, मूंग दाल 140 रूपये प्रति किलो, नमक 24 रुपये प्रतिकेजी, रिफाइंड 140 रुपये प्रतिकेजी, मिर्चा 200 रुपये प्रतिकेजी, हल्दी 200 रुपये, धनिया 150 रुपये प्रति किलो है.