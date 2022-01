पटना: विशेष राज्य के दर्जे और जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत (Politics in Bihar on Caste Census) जारी है. आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और मृत्युंजय तिवारी की मुलाकात (Upendra Kushwaha and Mrityunjay Tiwari Meeting) हुई है. आरजेडी खरमास के बाद खेला होने की बात भी कह रहा है. हालांकि सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह (Vashishtha Narayan Singh) ने जेडीयू का आरजेडी के साथ गठबंधन (JDU Alliance with RJD) की किसी भी संभावना से इनकार किया है. उन्होंने साफ कहा कि आरजेडी की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.

जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे ऑफर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी राजनीति की दो अलग-अलग धुरी हैं. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को जो बिहार मिला था, उससे पहले आरजेडी की सरकार थी और उस समय कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी. हर जगह रंगदारी और भय का वातावरण था लेकिन नीतीश कुमार ने अपने काम की बदौलत बिहार की नई तस्वीर सबके सामने पेश की है. आज झोपड़ी में भी बिजली की रोशनी हो रही है. रोड, बिजली और पानी हर सेक्टर में काम हुआ है.

जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है लेकिन इसके बावजूद बिहार को हर तरह की मदद की जरूरत है. विशेष राज्य के दर्जे की भी जरूरत है और अन्य मदद की भी. जिससे यहां से पलायन रुक सके और लोगों को रोजगार मिल सके.

वहीं, आरजेडी की तरफ से ऑफर दिए जाने पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. ना केवल सहयोगी दलों के बीच बल्कि जनता के बीच भी भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है. जिससे नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा गिरे. इन सब चीजों से हम लोग अवगत हैं.

क्या जनता के बीच आरजेडी के तरफ से कोई मैसेज देने की कोशिश हो रही है? इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा मैसेज देने की ही नहीं, भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है, जबकि इसमें ना तो कोई दम है ना ही कोई तर्क है और ना ही वास्तविकता. पार्टी का स्टैंड इस मुद्दे पर साफ है.

उपेंद्र कुशवाहा और मृत्युंजय तिवारी की मुलाकात पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कोई भी निजी स्तर पर किसी से मुलाकात कर सकता है. इसका क्या मतलब हो सकता है. अब हम ही चूड़ा-दही का भोज करते रहे हैं, उसमें दूसरे दल के लोग भी आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे दल से तालमेल हो गया हो.

जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानबाजी से आरजेडी के लाभ उठाने की कोशिश पर उन्होंने कहा कि हर दल का बड़ा स्ट्रक्चर होता है. ऐसे में आधिकारिक बयान का ही महत्व है. व्यक्तिगत बयान या किसी नेता के द्वारा दिए गए बयान का कोई मतलब नहीं होता है.

वहीं, आरजेडी की तरफ से खरमास के बाद खेला होने की बात कहे जाने पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आरजेडी के लोग जब से सरकार बनी है, तभी से सरकार गिरने का दावा करते रहे हैं लेकिन पिछले 15 साल से लगातार सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि खरमास की चिंता उन लोगों को ज्यादा है लेकिन हम लोग जहां हैं, वहीं मजबूती से रहेंगे.

