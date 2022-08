पटनाः बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पटना में नीतीश-तेजस्वी का शपथ ग्रहण समारोह (oath taking ceremony of nitish tejashwi) हुआ. जहां नीतीश कुमार ने आज आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद और तेजस्वी यादव दूसरी बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसे लेकर बिहार के राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. बिहार में महागठबंधन की दोबारा सरकार आने से राजद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए वैशाली (vaishali RJD supporters went Patna on buffalo) के कई राजद कार्यकर्ता पटना गए हैं. इस दौरान राजद नेता केदार यादव भैंस पर चढ़ कर पटना जाते हुए दिखे.

भैंस पर चढ़कर पटना गए राजद कार्यकर्ताः बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए वैशाली से राजद कार्यकर्ता पटना जा रहे हैं. इस बीच भगवानपुर में दिखा राजद नेता केदार प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ भैंस पर सवार होकर पटना के लिए निकले. राजद नेता ने बताया कि भाजपा के कारण बिहार में धर्म और जाति के नाम पर बांटने की साजिश की जा रही थी. समय रहते महागठबंधन के लोगों ने सरकार बना दिया. उन्होंने कहा कि लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, राजश्री जी और राजमाता राबड़ी देवी जी को इसके लिए बिहार की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई.



"भैंस पर जा रहे हैं कि भैस नहीं रहेगा तो दूध कहां से खाइयेगा. हम लोग जितने भी किसान मजदूर लोग हैं, गरीब के मसीहा नेता लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आदि सभी का आह्वाहन है. इसलिए हम लोग भैंस पर चढ़कर पटना जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह में महागठबंधन की सरकार जो आज बन रही है. उसी खुशी में भैंस पर चढ़कर जा रहे हैं. जनता भाजपा के कारण ऊब गई थी. धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा था. उससे छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन की सरकार बन रही है"- केदार प्रसाद यादव , नेता, आरजेडी

नीतीश कुमार ने लिया सीएम पद की शपथ : महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं. इसके साथ ही नीतीश कुमार कुल आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. हालांकि वह सरकार 7 दिन ही चल पाई और उनको इस्तीफा देना पड़ा था. उसके बाद नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 20 मई. 2014 से लेकर 22 फरवरी, 2015 की अवधि को छोड़ दें नीतीश लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. केवल 278 दिन जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. नीतीश कुमार आज आठवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं. इससे पहले 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं.