पटना: राजधानी में उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट की मांग को लेकर जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी (Protest Against Ghulam Rasool Baliyavi In Patna) के यहां जमकर प्रदर्शन ( Urdu TET Candidates Protest ) किया. अभ्यर्थियों ने गुलाम रसूल बलियावी के आवास के बाहर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गुलाम रसूल बलियावी के आवास पर लगे नेम प्लेट (Attempt To Break Ghulam Rasool Baliyavi Name Plate) को ईंटों से तोड़ने की कोशिश की.

उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा: अभ्यर्थियों ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी पर भी हमला करते हुए कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है. सीएम कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा. वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पांच हजार पास उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया. तीन महीने पहले 40 हजार शिक्षकों की बहाली की गई लेकिन उसमें कहीं भी उर्दू टीईटी का नाम नहीं था.

गुलाम रसूल बलियावी का नेम प्लेट तोड़ने की कोशिश: अभ्यर्थियों ने गुलाम रसूल बलियावी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमेशा अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का दावा करते हैं. चुनावी रैलियों में भाषणबाजी करते हैं, नाराज उर्दू टीईटी अभ्यर्थी इसलिए उनके आवास का घेराव कर रहे हैं. इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बलियावी के घर के बाहर लगे नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश भी की. हालांकि मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और अभ्यर्थियों को खींचकर वहां से बाहर निकाला.

रिजल्ट नहीं आने से नाराजगी: अभ्यर्थियों की मांग थी कि रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पिछले 8 सालों से वह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है. रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर काफी देर तक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया. काफी मशक्कत के बाद टीईटी अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया.

"अभी से तीन महीना पहले 40 हजार शिक्षकों की बहाली की गई लेकिन कहीं भी उर्दू टीईटी का नाम नहीं था. अभी भी एक से डेढ़ लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है उसमें भी नाम नहीं है. बिहार बोर्ड के जरिए लेटर निकाला गया था 4 साल हो गया. उर्दू बांग्ला टीईटी को 60 प्रतिशत पर पास किया जा रहा है यह कहां का इंसाफ है."- हसन रजा,प्रदर्शनकारी