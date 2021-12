पटना: कोरोना के नए वैरियंट ओमीक्रोन (Corona New Variant Omicron) के खतरे को देखते हुए राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है. इसी कड़ी में दानापुर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कोरोना टेस्ट (Corona Test of Students in Danapur) कराया गया. इसमें दो छात्र कोरोना संक्रमित पाए गये. इससे स्कूल में हड़कंप मचा है. वहीं, संक्रमित पाये गये छात्रों को क्वारंटीन में रखकर इलाज किया जा रहा है.

इस मामले में स्कूल की एचआर ने बताया कि स्कूल के दो छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है. इसकी सूचना कोरोना संक्रमित छात्रों के अभिभावकों को दी गई है. कोरोना संक्रमित दोनों छात्रों को होम क्वारंटाइन में रखकर उपचार कराया जा रहा है. पहले पांच छात्र कोरोना संक्रमित पाये गये थे. उनके परिजनों ने स्कूल को सूचना दी थी. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों का थर्मामीटर व थर्मल स्कैनर से जांच और स्कूल को सैनिटाइज कराया गया. कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने स्कूल में आने-जाने वाले को थर्मामीटर व थर्मल स्कैनर से जांच के बाद आने की अनुमति होगी.

वहीं, सीओ अमृत राज बंधु ने बताया कि इस मामलें में उन्हें जानकारी नहीं है. इसके साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि स्कूल प्रशासन से कोरोना संक्रमित छात्रों के बारे में जानकारी ली जा रही है. अभी तक स्कूल प्रशासन के द्वारा जानकारी नही दी गई है.

