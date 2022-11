पटनाः बिहार में इन दिनों हर्ष फायरिंग का मामला लगातार सामने आ रहा है. पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद भी हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का (Harsh firing in Patna ) है, जहां रविवार देर आयोजित बर्थडे पार्टी में डांस प्रोग्राम के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई (Two people Were Shot in Bihta ) और गंभीर रूप से घायल हो गये. आनन-फानन में घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें-बेगूसराय में हर्ष फायरिंग: शादी समारोह में बार बालाओं के डांस में चली गोली से 10 साल का बच्चा जख्मी

"थानाक्षेत्र के दौलतपुर गांव में मनीष कुमार के घर पर बर्थडे पार्टी में रविवार देर रात्रि हर्ष फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की. पुलिस ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. फिलहाल प्रथम दृष्टया हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है."-रंजीत कुमार, बिहटा थानाध्यक्ष

डांस के दौरान फायरिंग के बाद मची अफरा तफरीः घायलों की पहचान दौलतपुर गांव निवासी अखिलेश राय और मोहित कुमार के रूप में की गई है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही बिहटा थानाअध्यक्ष रंजीत कुमार दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों से पूछताछ. पुलिस टीम ने वारदात स्थल पर मौजूद घर के लोगों से भी पूछताछ की. दोनों घायलों के फर्द बयान के आधार आगे कार्रवाई की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार दौलतपुर गांव निवासी मनीष कुमार के बेटे का जन्मदिन पर रविवार की डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल थे. इसी दौरान हुई फायरिंग में दो लोगों को गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

ये भी पढ़ें-अररिया में हर्ष फायरिंग: शादी समारोह मातम में बदला, एक महिला की मौत, 3 घायल