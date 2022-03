पटना: राजधानी के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चैनपुरा दरियापुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर (Road Accident in Patna) मार दिया. जिससे बाइक सवार मामा और भांजे की घटनास्थल पर मौत (Two Killed in Road Accident in Patna) हो गयी. दुर्घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गये और पुलिस को हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के बिछेदी गांव निवासी स्व.लाल देव साव के पुत्र अरविंद साव और बकुआ गांव निवासी स्व. हलीफा साव के पुत्र विश्वनाथ साव के रूप में हुई है. मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा. घटना के बाद से परिवार की महिलाओं एवं बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, मृतक के भाई सिद्धनाथ साव ने बताया कि दोनों लोग बाइक से अमीन के पास जा रहे थे. जहां चैनपुरा दरियापुर के पास तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने दोनों को कुचल दिया. सूचना प्राप्त होने के बाद हम सभी लोग थाने पहुंचे. दोनों रिश्ते में मामा-भांजे थे. एक साथ दो लोगों की परिवार में मातम पसरा हुआ है.



घटना के संबंध में नौबतपुर थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि चैनपुरा दरियापुर गांव के पास अज्ञात हाइवा ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को कुचला दिया. जहां दोनों लोगों की मौत हो गयी. पुलिस ने मृतकों शव को कब्जे में लेकर थाना ले आयी और मृतक के परिजनों को सूचना दी गयी. फिलहाल सारी प्रक्रिया करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. अभी तक मृतक के परिजनों की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं मिली है. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



