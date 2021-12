पटना: बीते 72 घंटे में पटना में कोरोना से दो लोगों की मौत (Two Death Due To Corona In patna) ने चिंता बढ़ा दी है. शुक्रवार रात पटना के बोरिंग रोड निवासी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की कोरोना से मौत (Retired IAS Officer Died In Patna AIIMS) हो गई. वो एम्स में भर्ती थे.

जानकारी के मुताबिक मरीज को 24 नवंबर को पटना एम्स में भर्ती किया गया था. उन्हें कोरोना के साथ दूसरी बीमारी भी थी. जिसका इलाज चल रहा था. लेकिन कोरोना की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी और आखिरकार शुक्रवार को वो जिंदगी की जंग हार गए.

वहीं, इससे पहले पटना एम्स में 14 दिनों से भर्ती कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई थी. बताया जाता है कि गुरुवार को उनकी हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद वो जिंदगी की जंग हार गए. वे राजधानी के नेहरू नगर के निवासी थे और छठ करके रांची से आए थे. कोरोना की पुष्टि होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था.

बता दें कि बिहार में इस समय कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 29 हैं. जबकि कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 7 लाख 14 हजार 111 है. वहीं रिकवरी दर 98.33 प्रतिशत है. 24 घंटे में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि पटना एम्स दो मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है.

वहीं, बिहार में कोरोना जांच की संख्या 05 करोड़ 64 लाख से ज्यादा पहुंच गई है. अब तक कुल 05 करोड़ 64 लाख 29 हजार 780 जांच की जा चुकी है. पिछले 24 घंटे में 1 लाख 91 हजार 597 जांच की गई.

