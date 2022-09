पटना: राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में बाइक चोरी करते दो युवक को पकड़कर भीड़ ने जमकर पिटाई (Two Bike Thieves beaten By Public In Patna) कर दी है. जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में गुस्साए भीड़ ने आरोपी चोरों को पकड़कर लात-घुंसे से जबरदस्त कुटाई किया है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को ग्रामीणों से बचाकर थाने में लेकर गई है. जहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई मास्टर चाभी बरामद किया गया है.

बाइक चोर को पकड़ा गया: दरअसल, यह मामला राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना इलाके का है जहां गोनवा गांव में बाइक चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और दोनों को बंधक बनाकर कई घंटे तक थप्पड़ और लात घूंसों से धुनाई किया है. बताया जाता है कि जिस समय पिटाई की जा रही थी, उसी समय दोनों चोर ग्रामीणों से मत मारिए भैया का गुहार लगाता रहा लेकिन उसकी फरियाद को किसी ने नहीं सुना और खुब पिटाई किया.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों से बचाकर अपने साथ थाने ले गयी. जहां पुलिस ने दोनों के पास से बाइक के कई मास्टर चाभी को बरामद किया है. जिसके बाद गिरफ्तार चोरों ने नौबतपुर इलाके में कई बाइक की चोरी करने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. गिरफ्तार दोनों चोरों की पहचान जहानाबाद जिला अंतर्गत नेउरा ओपी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर निवासी जितेंद्र कुमार और दूसरा भोला उर्फ युवराज के रुप में की गई है.





'दो बाइक चोर को बंधक बनाकर पिटाई करने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की चुंगल से दोनों चोरों को छुड़ाया और थाना लेकर चली गयी. जहां दोनों आरोपितों ने इलाके से चोरी हुई बाइक की बात कबूल की है'- मो. रफिकुर रहमान, थानाध्यक्ष, नौबतपुर

बाइक चोरी की बात कबूल लिया: बताया जाता है कि नौबतपुर के गोनवां निवासी टुन्नू मांझी की बाइक सदिसोपुर से शुक्रवार को अचानक चोरी हो गयी. जिसके बाद गांव के लोगों ने बाइक की तलाश करनी शुरु कर दी. इसी बीच लोगों ने शक के आधार पर जितेंद्र कुमार और भोला को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी. जिसके बाद लोगों से बचने के लिए जितेंद्र कुमार और भोला ने बाइक चोरी करने की बात कबूल कर ली है. जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवक से चोरी की गयी बाइक को बरामद किया है. हालांकि सदिसोपुर बाजार के पास से हुए बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दोनों चोर में एक चोर को बड़े आराम से स्प्लेंडर के काले रंग की गाड़ी को चोरी कर ले जाते देखा गया है.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नौबतपुर थानाध्यक्ष मो. रफिकुर रहमान ने बताया कि थानाक्षेत्र के गोनवा गांव में दो बाइक चोर को बंधक बनाकर पिटाई करने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और ग्रामीणों की चुंगल से दोनों चोरों को छुड़ाकर थाना लेकर चली गयी. जहां दोनों आरोपितों से इलाके से चोरी हुई बाइकों के बारे में पूछताछ जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में उचित कार्रवाई में जुटी है.