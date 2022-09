पटना(मसौढ़ी): राजधानी पटना के धनरूआ प्रखंड में इन दिनों आवास बनाने के नाम पर पंचायतों में रिश्वतखोरी का खेल चल रहा (Vigilance Raid In Masaurhi) है. पीएम आवास योजना में बिना पैसा लिए हुए काम नहीं हो रहा था. जिसकी शिकायत लगातार प्रखंड से लेकर मुख्यालय तक गयी. जिसके बाद निगरानी विभाग की 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाकर धनरूआ पंचायत के आवास सहायक रूपेश कुमार और वार्ड सदस्य अवधेश वर्मा को रंगेहाथ 12 हजार रिश्वत लेते हुए दबोच (Two Arrested By Vigilance Team In Masaurhi) लिया.

यह भी पढ़ें: औरंगाबाद में घूसखोर इंजीनियर गिरफ्तार.. निगरानी विभाग ने रंगे हाथों दबोचा

आवास के लिए पैसे की मांग: धनरूआ के अखिलेश पासवान नाम के वादी ने निगरानी से शिकायत की थी कि उसे आवास योजना में पैसा की मांग की जा रही है. निगरानी की 12 सदस्यीय टीम को मामले की जांच के लिए भेजा गया. इस टीम में दो डीएसपी भी शामिल थे. पूरी मामले की जांच के बाद आवास सहायक और वार्ड सदस्य को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. योजना के मुताबिक सोमवार को प्रखंड कार्यालय से सटे फोटो स्टेट दुकान में दोनों रिश्वत लेने पहुंचे. इस दौरान निगरानी टीम ने छापा मारकर दोनों को पकड़ लिया.





यह भी पढ़ें: बेगूसराय में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा शिक्षा विभाग का किरानी, रिश्वत लेते गिरफ्तार

छापेमारी से विभाग में मचा हड़कंप: गिरफ्तार दोनों आरोपी को टीम अपने साथ हिरासत लेकर पटना के लिए रवाना हो गयी. इस बीच छापेमारी की सूचना मिलते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया. इस ऑपरेशन में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जय कुमार जयसवाल और विमलेंदु गुलशन सहित शशिकांत गणेश कुमार, रणवीर कुमार, ऋषिकेश, रणधीर और राजेश शाह शामिल हुए थे.