पटना: बिहार में ठंड का कहर (Cold Havoc in Bihar) बढ़ता जा रहा है. तापमान में अचानक गिरावट (Sudden drop in temperature In Bihar) आने से चारों तरफ कोहरे की चादर छा गई है. इस वजह से लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क और रेल हादसे से बचने के लिए रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है. जिसकी वजह से पूर्व मध्य रेल (trains of East Central Railway) अंतर्गत आने वाली ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही है. वहीं कई ट्रेनों को रद्द भी किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार में घने कोहरे का असर, पटना-गया रेलखंड की कई जोड़ी ट्रेनों की रफ्तार घटी

इन ट्रेनों को किया गया रद्द: गाड़ी संख्या 12369 हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस को रद्द (Train canceled due to cold in Bihar) किया गया है. वहीं बरौनी पटना-आरा-रघुनाथपुर आधा घंटा लेट से चल रही है. गाड़ी संख्या 13005 हावड़ा-अमृतसर-पंजाब मेल 7 घंटा लेट से चल रही है. गाड़ी संख्या 12304 नई दिल्ली-हावड़ा लगभग तीन घंटे देरी से चल रही है. वहीं नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस 90 मिनट लेट से चल रही है. इसके अलावा 15623 भगत कोठी-कामाख्या एक्सप्रेस साढ़े सात घंटा देरी से चल रही है. गाड़ी संख्या 15125 बनारस-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस आज नहीं चलेगी.

दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण की ट्रेनें रद्द: घने कोहरे और ठंड के अलावा पूर्व मध्य रेलवे में दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है. जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं कई ट्रेनों के रूट को भी डायवर्ट किया गया है. इसके कारण कई ट्रेन विलंब से चल रही है. जिसे कारण यात्रियों को ठंड में घंटों बैठ कर इंतजार करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार ने बढ़ाई ठंड, अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट