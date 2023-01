पटना: देश के कई राज्य समेत बिहार भी ठंड (cold in bihar) की भीषण मार झेल रहा हैं. घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है. बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं. तो कई ट्रेनों को रद्द (train canceled in bihar due to cold) कर दिया गया है. यही वजह है कि पटना जंक्शन से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी (train late due to cold in bihar) से चल रही है. जिस कारण से रेल यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है. कोहरे के कारण ट्रेनें 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही है.

ये भी पढ़ें- ठंड और कोहरे के कारण लेट चल रही हैं बिहार की ये ट्रेनें, देखें लिस्ट

इन ट्रेनों को किया गया रद्द और ये ट्रेन है लेट: जिले में ठंड के असर के कारण गाड़ी संख्या 12332 जम्मूतवी हावड़ा-हिमगिरी सुपरफास्ट ट्रेन 10:30 घंटा लेट से चल रही है. वहीं गाड़ी संख्या 12331 हावड़ा-जम्मू तवी हिमगिरी सुपरफास्ट ढाई घंटे लेट, गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली से चलकर प्रयागराज डीडीयू जंक्शन डीडीयू जंक्शन, पटना होते हुए इस्लामपुर को जाने वाली मगध एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है. इसके अलावा गाड़ी संख्या 12370 देहरादून-हावड़ा कुंभ सुपरफास्ट ट्रेन आज नहीं चलेगी. इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है. वहीं गाड़ी संख्या 12369 हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट ट्रेन भी रद्द है.



यात्रियों को हो रही है परेशानी: ठंड और घने कोहरे की वजह से रेल की धीमी रफ्तार और ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जिस वजह से यात्री अपने निर्धारित समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. वही ट्रेन को घने कोहरे के कारण रद्द भी किया जा रहा है. ऐसे में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार की मानें तो उन्होंने कहा कि यात्री की सुरक्षा के लिए कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है.

"बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल इंटरलॉकिंग किया जा चुका है और बहुत जल्द सभी रेलवे स्टेशनों को डिजिटल इंटरलॉकिंग कर दिया जाएगा. जिससे कि ठंड और घने कोहरे में भी ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से हो पाएगा"- विरेंद्र कुमार, पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

ये भी पढ़ें- बिहार में घने कोहरे का असर, पूर्व मध्य रेल के कई ट्रेनों की रफ्तार घटी