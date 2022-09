1. देख लीजिए नीतीश जी.. जमुई में तो डिजिटल तराजू पर तौलकर शराब बेची जा रही है

जमुई में तराजू पर तोलकर शराब बेची जा रही (Liquor Is Being Sold By Weighing In Jamui) है. शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि वीडियो की जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की की जाएगी. पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. देखें वीडियो

2. मुजफ्फरपुर में महिला का ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकाली

मुजफ्फरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला की ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकाल (Human Organs Smuggling In Mazaffarpur) ली गयी. महिला की हालत गंभीर है. ऐसे में उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है. पढ़ें पूरी खबर....

3. बेतिया में नाबालिग लड़कों ने गाड़ी बुक कर किया सैर, ड्राइवर ने पैसा मांगा तो ले ली जान

बेतिया में एक ड्राइवर की हत्या (Murder Of Car Driver In Bettiah) का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को पकड़ा है. चार शातिर बच्चों ने 22 सौ रुपया के लिए स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी चालक की हत्या कर दी थी. यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. पुलिस की तहकीकात में मिले साक्ष्य किसी के होश फाख्ता कर दे रहा हैं. पढ़ें पूरी खबर..

4. 'फेविकोल कंपनी वाले को सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एंबेसडर बना लें'

प्रशांत किशोर सीमांचल के दौरे पर आज शुक्रवार काे पूर्णिया पहुंचे. कटिहार और पूर्णिया में उन्होंने जन सुराज के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से जन सुराज की सोच के बारे में संवाद स्थापित किया. उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए तीन बिंदु बताए (Prashant Kishor in Purnia).

5. नालंदा में फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार, भेजा गया जेल

नालंदा में पुलिस ने महिला शिक्षिका को गिरफ्तार किया है. सिलाव थाना क्षेत्र के धामर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

6. विनोद तावड़े बने बिहार के नये बीजेपी प्रभारी, मंगल पांडे को बंगाल का जिम्मा

बिहार में नई सरकार से मुकाबले के लिए बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए सांगठनिक परिवर्तन कर रही है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े (Bihar BJP In Charge Vinod Tawde) को बिहार का नया प्रभारी बनाया है

7. मोतिहारी में एक करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण जिला की छतौनी पुलिस ने पांच तस्करों को लगभग एक करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया (Brown sugar Worth One crore Recovered In Motihari) है. गिरफ्तार तस्करों में चार पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है. पढ़ें पूरी खबर...

8. LNMU छात्र के एडमिट कार्ड पर राज्यपाल का फोटो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

एलएनएमयू के छात्र के एडमिट कार्ड में राज्यपाल फागू चौहान (Governor Fagu Chauhan) का फोटा लगा होने का मामला सामने आया है. ये एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

9. बेगूसराय में दरिंदगी: चोरी में साथ न देने पर युवक की हत्या, लाश को पेड़ से लटकाया

बेगूसराय में गुरुवार को बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी थी. घटना से आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार काे एनएच 31 को कई घंटे तक जाम रखा (Road jam in Begusarai against murder). जमकर बवाल काटा. आक्रोशित लोग अपराधियों काे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे.

10. सिवान में पुलिस पर गोलीबारी मामला: रईस खान ने वीडियो जारी कर खुद को बताया निर्दोष

सिवान में पुलिस पर फायरिंग में सिपाही की मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में है. इस मामले में पुलिस के द्वारा रईस खान (FIR registered against Rais Khan) समेत 9 लोगों के खिलाफ प्रथामिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रईस खान ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है. पढे़ं पूरी खबर.