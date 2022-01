उपमुख्यमंत्री से अमीर हैं भाजपा कोटे के ज्यादातर मंत्री, जानें किसकी कितनी है संपत्ति

बिहार के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सभी के सामने है. बिहार के उपमुख्यमंत्री की संपत्ति भाजपा के ज्यादातर मंत्रियों से कम है. वहीं कई मंत्री करोड़पति भी हैं. पढ़ें रिपोर्ट...

कभी गरजती थीं नक्सलियों की बंदूकें, आज फूलों की खेती से रंगीन हो रही है फिजां

कभी बारूदी गंध और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्राता था. रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग उस इलाके में जाने से कतराते थे. राजधानी पटना के महज 45 किलोमीटर दूर घोर नक्सल प्रभावित इलाका भगवानगंज (Naxal affected area Bhagwanganj) में बदलते बयान में फिजां रंगीन हो चुकी हुए. जानने के लिए पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

बगहा: पति-पत्नी के झगड़े में 11 लोग घायल, आधा दर्जन लोगों का सिर फटा

बगहा में पति-पत्नी के बीच झगड़ा छुड़ाने गए 11 लोग घायल (Many People Injured in Bagha) हो गए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्राथमिक इलाज कर नगर थाना की पुलिस को सूचित कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

सासाराम सदर अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

सासाराम सदर अस्पताल में डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना पॉजिटिव डाक्टर को आइसोलेट (Corona Positive Doctor Isolate in Sasaram) कर दिया गया है. उनके साथ काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है.

बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामले, डॉक्टरों ने कहा- कोविड गाइडलाइन का करें पालन

बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए, डॉक्टरों ने सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन (Follow Corona Guideline) करने को कहा है. वैक्सीनेशन का डबल डोज लेने वालों को भी संक्रमण हो सकता है.

भागलपुर में 4.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चार युवक गिरफ्तार, गया जेल

भागलपुर में 4.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चार युवक गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चारों को गिरफ्तार किया. पढ़ें रिपोर्ट...

पूर्णियाः नहर में डूबने से दो सगे भाई की मौत, परिवार में मातम छाया

पूर्णिया में नहर में डूबने से दो सगे भाई की मौत हो गई. नहर से चप्पल निकालने के दौरान एक-एक कर दोनों भाई डूब गये. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. दो मासूम बच्चों की मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. पढ़ें पूरी खबर.



सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड जारी, स्टेशन पर पॉलिथीन ओढ़कर सो रहे असहाय

सीतामढ़ी में लगातार तीन दिनों से कड़ाके की ठंड जारी है. ठंड के चलते गरीब और असहाय स्टेशन पर पॉलिथीन ओढ़कर (People Protecting Himself From Cold with Polythene) जीवन व्यतीत कर रहे हैं. जबकि कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है.

जहानाबाद में पटना-गया पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक का कटा दोनों पैर

जहानाबाद में पटना गया रेल ट्रैक पर कुतबन चक मोहल्ले के पास पैसेंजर ट्रेन से गिरने से (Youth Injured After Being Hit by Train) युवक का दोनों पैर कट गया. गंभीर हालत में युवक को सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

NMCH के 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित, CM नीतीश के साथ सभी IMA की बैठक में हुए थे शामिल

बीते दिनों पटना में आयोजित आईएमए की बैठक में शामिल हुए एनएमसीएच के 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित (doctors Found Covid Positive After attending Ima meeting) पाए गए हैं. ये सभी डॉक्टर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे. पढ़ें रिपोर्ट...