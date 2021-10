बिहार के दो मजूदर टारगेट किलिंग के शिकार, आतंकियों ने की जम्मू-कश्मीर में हत्या

जम्मू-कश्मीर में आंतकियों ने एक बार फिर से कायरना हरकत की है, जानकारी के मुताबिक, आतंकियों ने कुलगाम के वानपोह इलाके में गैर-स्थानीय मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इस आतंकी घटना में दो गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया.

तारापुर में 'तेज' हुआ राजद का चुनावी प्रचार, नेता प्रतिपक्ष ने 40 गांव का किया दौरा

तेजस्वी यादव ने तारापुर में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. पहले ही दिन उन्होंने 10 पंचायत के 40 गांव का दौरा किया. एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया. तेजस्वी शनिवार देर रात 1 बजे तारापुर पहुंचे थे. रविवार सुबह से हीवे प्रचार के लिए निकल गए. वे तीन दिनों तक क्षेत्र में रहेंगे.

राहुल, लालू और चिराग के बीच है समझौता, जनता सब समझ रही, मतदान के दिन देगी जवाब: RLJP

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav), लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में आपसी समझौता है. तीनों सोची-समझी रणनीति के तहत साथ चल रहे हैं.

'दोनों बेटों के झगड़े के कारण उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर पसोपेश में हैं लालू'

जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने दावा किया है कि तेजस्वी और तेजप्रताप के बीच जारी झगड़े के कारण लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर पसोपेश में हैं. उन्होंने कहा कि वैसे लालू आ भी जाएंगे तो भी जीत एनडीए (NDA) की ही होगी.

दिल्ली में पकड़े आतंकी ने किशनगंज के सरपंच की मदद से बनाया था फर्जी I-Card.. पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाता था मैसेज

दिल्ली में गिरफ्तार किये गये आतंकी अशरफ के बारे में नया खुलासा हो रहा है. अशरफ का आईकार्ड किशनगंज के सरपंच की मदद से बना था. साथ ही ISI को सूचना भेजने के लिए वह ई-मेल का प्रयोग करता था. जो भी जानकारी भेजनी होती थी, उसे वह जीमेल के ड्राफ्ट में सेव कर देता और दूसरी तरफ उसके लोग उस मैसेज को खोलकर पढ़ लेते थे. ऐसे में उसे मेल भेजना भी नहीं पड़ता था.

पटना की चर्चित मॉडल मोना राय की इलाज के दौरान मौत, अपराधियों ने 12 अक्टूबर को मारी थी गोली

रविवार को पटना की मॉडल मोना राय की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. राजधानी पटना (Patna) में दुर्गा-पूजा के दौरान चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था (Security System) के बीच बीते 12 अक्टूबर की रात राजीव नगर थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने महिला मॉडल (Female Model) को गोली मार दी थी. इस घटना के बाद मॉडल गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. जिसे इलाज के लिये निजी अस्पताल (Hospital) में भर्ती कराया गया था.

जिस लड़की से करना चाहता था शादी, दोस्तों के संग मिलकर उसी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म

बिहार के औरंगाबाद (Aurangabad) में 20 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं स्थानीय बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह (BJP MP Sushil Kumar Singh) ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) के जरिए दोषियों को शीघ्र सजा देने की मांग की है.

महंगे इलाज ने 'ममता' को मार डाला.. नवजात को प्राइवेट अस्पताल में छोड़कर फरार हुए माता पिता

पूर्णिया में माता-पिता अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर फरार हो जाते हैं. उसकी हालत सीरियस रहती है. बच्चा 6 दिनों तक जिंदा रहा लेकिन सातवें दिन उसकी मौत हो गई. इसको लेकर लोग तरह तरह की बात करते हैं. लेकिन उस मां की लाचारी और पिता की विवशता पर किसी का ध्यान नहीं है जो महंगे स्वास्थ्य सेवाओं ने मां की 'ममता' का भी गला घोंट दिया.

बिहार पंचायत चुनावः 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान, कल शाम थम जाएगा प्रचार-प्रसार

पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा. इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होना है. इसके लिए 11.318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कल शामसे ही चुनाव प्रचार थम जाएगा

तेज रफ्तार पिकअप ने फुटपाथ पर 3 को रौंदा, मौत के बाद लोगों का बवाल

पूर्वी चंपारण जिला में (Road Accident in East Champaran) एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बनकट में एनएच 28 बी (NH-28B in Bankat) पर हुए सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत (Three Die in Road Accident) हो गई. मृतकों में दो लोग दरभंगा के रहने वाले हैं. घटना के बाद बनकट के पास जाम लग गया.