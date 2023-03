डॉ नितेश कुमार, आयुर्वेद चिकित्सक

पटनाः बिहार में होली को लेकर धूम मची है. होली में रंग-गुलाल खेलने का दौर जारी है. कई लोगों के त्वचा पर अबीर गुलाल एक बार चढ़ने के बाद आसानी से नहीं उतर (Tips to remove color from face in Holi) रहा है, ऐसे में लोग इसे उतारने के लिए कई प्रकार के जतन कर रहे हैं. जिससे शरीर और चेहरे में एलर्जी हो जाती है. ऐसे में होली में रंग के एलर्जी से बचने के लिए क्या करें?, इसके बारे में पतंजलि निदान केंद्र के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नितेश कुमार ने कई टिप्स दिए. उन्होंने कई घरेलु नुस्खे भी दिए, जिससे आप आसानी से रंग हटा सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Holi Eye Care Tips: रंग और गुलाल खेलते वक्त आंखों का कैसे रखें ख्याल, विशेषज्ञ से जानें टिप्स

कई खास टिप्स दिएः पटना नाला रोड के पतंजलि निदान केंद्र के आयुर्देव चिकित्सक डॉ नितेश कुमार बताते ने कई खास टिप्स दिए. बताया कि रंग खेलने से पहले जरूरी है कि त्वचा पर एलोवेरा का लेप चढ़ा लें. इसके एक पत्ता को काटकर इसके अंदर का जो लुब्रिकेंट होता है उसे अपने त्वचा पर मल लें. इसे अपने बालों पर भी लगा सकते हैं. नारियल या सरसों तेल का पूरे शरीर पर लेप चढ़ा लें. बालों में भी इसे लगा ले. इससे रंग खेलने के बाद आसानी से रंग साफ हो जाएगा.

नींबू का इस्तेमालः जिन लोगों का ऑइली स्किन है, ऐसे लोग रंग छुड़ाने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. त्वचा ड्राई है या फिर त्वचा कहीं कटे फटे हुए हैं ऐसे में लोग नींबू न लगाएं. रंग उतारने के लिए दही में बेसन अथवा दूध की मलाई में बेसन लगाकर त्वचा को धो सकते हैं. इससे त्वचा भी मुलायम रहेगी. रंग उतारने के लिए हर्बल साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि त्वचा से आसानी से रंग नहीं उतर रहा है तो इसे रगड़े नहीं, खूब पानी पिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें. एक से दो दिन में त्वचा से रंग आसानी से उतर जाएगा.

खानपान पर भी विशेष ध्यानः होली के समय खानपान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. जो लोग मधुमेह और किडनी संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि अत्याधिक ऑइली भोजन न करें. खाने में अत्यधिक मीठा का प्रयोग न करें. इसके अलावा डिब्बाबंद खाना खाने से परहेज करें और सॉफ्ट ड्रिंक भी अधिक न पिएं. बुजुर्ग बेहद सावधानी से होली खेले, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. पानी वाली होली खेल रहे हैं तो अत्यधिक देर गिला न रहे.

गुलाब का जल इस्तेमालः उन्होंने बताया कि होली में यदि आंखों में किसी प्रकार का रंग गुलाल जाने से एलर्जी हो रहा है तो आयुर्वेद के अनुसार घरेलू नुस्खा है कि ठंडे पानी से उसे धोए. एक बूंद गुलाब का जल आंखों में डाल लें. उन्होंने बताया कि होली प्रेम भाईचारा का संदेश देता है ऐसे में पूरे उत्साह और उमंग से होली खेले, लेकिन होली के हुड़दंग में दूसरों से किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती न करें.

"होली में लोगों को रंग के लिए खास ख्याल रखने की जरूर है. इसके लिए कई सारे टिप्स हैं, जिससे रंग आसानी से साफ हो जाएगा. साफ होने में देरी हो तो ज्यादा चेहरे को रगड़े नहीं. खान पान में भी सावधानी रखने की जरूरत है. खासकर बुजुर्गों का ख्याल रखें." -डॉ नितेश कुमार, आयुर्वेद चिकित्सक