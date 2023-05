पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू है. लेकिन इसके बाद भी धंधेबाज शराब की खेप लाने से बाज नहीं आ रहे हैं. उसी कड़ी में पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के दलदली में काफी मात्रा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बरामद किया है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन तस्कर को भी गिरफ्तार किया (three liquor smuggler arrested in patna) है.

दलदली से भारी मात्रा में शराब बरामद: बिहार में शराबबंदी पर पूर्ण रुप से नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार काम कर रही है. पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर शराब बरामद कर रही है. पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित दलदली से 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है. वहीं लाखों रुपए के महंगी शराब भी बरामद की गई है.

शराब के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार: बता दें कि यह धंधा काफी दिनों से फल-फूल रहा था और गांधी मैदान से सटे दलदली में धंधा चल रहा था. उत्पाद विभाग को इलाके में शराब होने की गुप्त सूचना मिली. जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दल बल के साथ इलाके में छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से 3 धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया.

"गुप्त सूचना मिली थी कि यहां दलदली में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है. जिसके बाद हम लोगों ने छापेमारी किया है. तीन धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है. वही लाखों रुपए की शराब भी बरामद की गई है. आगे की छानबीन जारी है."- शंभू कुमार, सब इंस्पेक्टर, उत्पाद विभाग