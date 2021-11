पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) का पालन कराने के लिए शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ. शपथ के बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. पटना पुलिस ने गंगा किनारे से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling From Banks of Ganga) पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दानापुर के शाहपुर में हजारों लीटर अर्द्धनिर्मित देसी शराब नष्ट (Desi Liquor Destroyed in Shahpur) किया और एक दर्जन से अधिक शराब की भट्ठियों को ध्वस्त किया है. इसके साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया. जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है.

जानकारी के मुताबिक, शाहपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया गंगा किनारे बड़े पैमाने पर शराब की भट्ठियां बनाए हैं. वहां से गंगा के रास्ते शराब की तस्करी और सप्लाई और पटना के ग्रामीण इलाकों में की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को हजारों लीटर अर्द्धनिर्मित देसी शराब और महुआ का जावा मिला. इसके साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी मिले. पुलिस ने जिसे तत्काल नष्ट कर दिया. हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस किसी भी शराब कारोबारी को नहीं पकड़ पायी.

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. नीतीश सरकार ने फिर से पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य लोगों को शपथ दिलाई कि न हम शराब पिएंगे, न बेचेंगे और न कोई शराब माफिया के साथ संपर्क में रहेंगे. इस शपथ ग्रहण के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दानापुर के शाहपुर पुलिस ने गंगा किनारे बनायी गयी दर्जनों शराब की भट्ठियों को ध्वस्त किया और हजारों लीटर शराब को नष्ट करते हुए शराब बनाने के उपकरण को आग के हवाले कर दिया.

